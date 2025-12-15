في جريمة هزّت الرأي العام، أعلنت شرطة محافظة نينوى العراقية إلقاء القبض على رجل أحرق زوجته إثر خلافات عائلية.

الواقعة التي شهدها الجانب الأيسر من مدينة الموصل، دفعت الأجهزة الأمنية إلى تحرك سريع انتهى بتعقب المتهم عبر كاميرات المراقبة وإلقاء القبض عليه خلال وقت قصير.

وأضافت الشرطة أن «المتهم يعمل طبيباً، وقام بحرق زوجته التي تعمل طبيبة أيضاً، إذ قام بالاعتداء على زوجته بسبب مشاكل عائلية، وحطم زجاج السيارة التي كانت توجد زوجته فيها، وألقى مادة البنزين على وجهها، وأشعل النار ما أدى إلى إصابتها بحروق في وجهها ويديها».

ووفق المنشور فقد تم إسعاف الزوجة ونقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق الزوج.

وأوضحت وسائل إعلام عراقية أن الطبيبة التي تعرضت للحرق في «حالة حرجة»، مشيرة إلى أن نسبة الحروق لديها بلغت 40% تقريباً، وهي من الدرجتين الثانية والثالثة.

وحسبما ذكرت مواقع عراقية فإن الطبيبة ترقد حالياً في أحد مستشفيات مدينة الموصل، وتخضع لعناية طبية مكثفة.