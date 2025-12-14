أجبر عطل في أحد المحركين طائرة تابعة لشركة يونايتد إيرلاينز متجهة إلى طوكيو على العودة الطارئة إلى مطار دالاس الدولي في شمال فرجينيا مساء أمس (السبت)، وفقاً لإدارة الطيران الاتحادية الأمريكية (FAA).

سلامة الركاب والطاقم

أكد متحدث باسم الشركة أن الرحلة رقم 803 هبطت بسلام بعد وقت قصير من الإقلاع بسبب فقدان الطاقة في أحد المحركين، ولم تُسجل أي إصابات بين الـ275 راكباً والـ15 من أفراد الطاقم، موضحاً أن الطائرة كانت من طراز بوينغ 777-200.

صور وفيديوهات تكشف الدخان

نُشرت صور وفيديوهات على موقع «X» تُظهر تصاعد دخان كثيف قرب المدرج في مطار دالاس، الذي يبعد نحو 40 كيلومتراً عن واشنطن العاصمة، ويُعد أقرب مطار دولي لها.

انفصال غطاء المحرك وحرائق صغيرة

وأفاد وزير النقل الأمريكي شون دافي عبر «X» أن جزءاً من غطاء محرك الطائرة انفصل واشتعل، ما أدى إلى حريق عشبي صغير على أرض المطار تم إخماده سريعاً من قبل سلطات المطار.

تحقيقات وإعادة جدولة الرحلة

أعلنت إدارة الطيران الاتحادية أنها ستحقق في الحادث الذي وقع على متن الرحلة 803، فيما قالت الشركة إن الرحلة ستُعاد جدولتها لاحقاً باستخدام طائرة أخرى، مع استخدام صالة يونايتد كلوب مؤقتاً لمساعدة الركاب.