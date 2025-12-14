كشفت أكبر دراسة شاملة حتى الآن عن تأثير الحميات النباتية على نمو الأطفال، أن الأطفال النباتيين الصارمين والنباتيين (الذين يتناولون البيض والألبان) أقصر وأنحف من أقرانهم الذين يتناولون اللحوم، لكنهم يتمتعون بصحة قلبية أفضل.

أخف وزناً

أجرت الدراسة، التي نشرت في مجلة «Critical Reviews in Food Science and Nutrition»، تحليلاً لـ59 بحثاً سابقاً شملت أكثر من 48 ألف طفل ومراهق من 18 دولة، وقارنت بين 7280 نباتياً (يتناولون البيض والألبان)، و1289 نباتياً صارماً، وأكثر من 40 ألفاً يتناولون اللحوم والنباتات معاً.

وأظهرت النتائج أن الأطفال النباتيين أخف وزناً بمعدل 0.69 كيلوغرام وأقصر بـ1.19 سم مقارنة بالآخرين، بينما كان النباتيون الصارمون أخف بـ1.17 كيلوغرام وأقصر بـ3.64 سم (نحو 4 سم في بعض الحالات).

كما سجل النباتيون مؤشراً كتلياً أقل (BMI)، وكتلة دهنية أقل، ومحتوى معدنياً عظمياً أقل، مما يعكس نمواً أنحف، ويرجع ذلك جزئياً إلى نقص محتمل في عناصر غذائية أساسية مثل الكالسيوم، الحديد، فيتامين B12، اليود، السيلينيوم، خصوصاً في فترات النمو السريع.

مخاطر الحمية

وأكد الباحثون أن الحميات النباتية مفيدة للبيئة ويمكن أن تكون صحية، لكنها تحتاج تخطيطاً دقيقاً ومكملات غذائية، فيما قال الدكتور فولفغانغ ماركس من جامعة ديكين الأسترالية: «الحميات النباتية المخططة جيداً مناسبة للبالغين، لكنها أقل وضوحاً للأطفال، يجب التركيز على فيتامين B12، الكالسيوم، اليود، الحديد، الزنك».

فوائدها للأطفال

أما قائدة الدراسة البروفيسورة مونيكا دينو من جامعة فلورنسا فقالت: «الحميات النباتية المخططة مع المكملات يمكن أن تلبي احتياجات الأطفال وتدعم نموهم الصحي».

وأكد أنه من ضمن فوائد الحمية النباتية استهلاك أعلى للألياف، الحديد، الفولات، فيتامين C، المغنيسيوم، ومستويات كوليسترول أقل (خصوصاً الضار LDL)، مما يعزز صحة القلب.