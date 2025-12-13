أظهرت دراسة علمية حديثة وجود علاقة واضحة بين الاستهلاك المتكرر للوجبات الجاهزة وارتفاع مستوى الالتهاب الداخلي في الجسم، ما يرفع خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية واضطرابات التمثيل الغذائي. ويأتي هذا الاكتشاف في وقت يتزايد فيه العبء الصحي الناجم عن أمراض القلب التي أصبحت المسبب الأول للوفاة عالميا، متجاوزة أمراضًا مثل السرطان وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة في عدد من المناطق.

الفئات العمرية الأصغر تواجه مخاطر متزايدة

تشير البيانات إلى تحوّل ملحوظ في الفئات المعرضة لهذه المخاطر نحو الأعمار الأصغر، ما يبرز الحاجة الملحة لمراجعة العوامل القابلة للتعديل في نمط الحياة، وعلى رأسها العادات الغذائية.

أثر الوجبات الجاهزة يتجاوز السعرات الحرارية

تتميّز الوجبات الجاهزة بمحتوى عالٍ من السعرات والدهون المشبعة والملح، مقابل انخفاض في العناصر المفيدة كالألياف والفيتامينات، وهو ما يسهم في زيادة الوزن وارتفاع ضغط الدم واختلال الكوليسترول. لكن الدراسة الحالية تلفت الانتباه إلى بعد إضافي، يتمثل في رفع مؤشر الالتهاب الغذائي داخل الجسم (Dietary Inflammatory Index - DII)، مما يعزز من خطورتها الصحية.

الالتهاب المزمن كعامل حاسم في تطور الأمراض

الالتهاب المزمن منخفض الدرجة يُعد من العوامل الرئيسية في تطور أمراض القلب، إذ يساهم في تصلب الشرايين وتكوين الجلطات. وتُظهر الأنظمة الغذائية الصحية، مثل الحمية المتوسطية، قدرة على تقليل هذا الالتهاب، في حين أن النظام الغذائي الغربي عالي المعالجة يؤدي إلى زيادته.

تحليل واسع للبيانات الصحية

استندت الدراسة إلى تحليل بيانات أكثر من 8500 شخص ضمن المسح الوطني الأمريكي لفحص الصحة والتغذية (NHANES) للفترة بين 2009 و2018، لتقييم العلاقة بين استهلاك الوجبات الجاهزة ومؤشرات الالتهاب والصحة الأيضية.

وأوضحت النتائج أن تناول الوجبات الجاهزة 6 مرات أسبوعيًا أو أكثر، يرتبط بزيادة كبيرة في مؤشر الالتهاب الغذائي، لا سيما لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 60 و80 عامًا. كما تبيّن ارتباط هذا النمط الغذائي بانخفاض الكوليسترول الحميد (HDL)، وارتفاع الدهون الثلاثية، ومستويات سكر الدم، والأنسولين، ومقاومة الإنسولين.

تأثيرات أوضح لدى النساء

أشارت البيانات إلى أن التأثيرات الأيضية السلبية للوجبات الجاهزة كانت أكثر وضوحًا لدى النساء، ما قد يعكس حساسية بيولوجية أكبر تجاه هذا النوع من الغذاء.

ارتباط غير مباشر بالوفيات

لم تُسجل علاقة مباشرة بين استهلاك هذه الوجبات وزيادة الوفيات، لكن ارتفع معدل الوفيات الإجمالي لدى من يعانون من ارتفاع في مؤشر الالتهاب الغذائي، ما يعزز فرضية دوره كمحفّز للمخاطر الصحية.

ونظرا لأن الدراسة من النوع الرصدي، فإنها لا تثبت سببية مباشرة، لكنها تُقدم دلائل قوية على الحاجة إلى تدخلات وقائية، مثل: تعزيز التوعية، وفرض ملصقات تغذوية واضحة، وتطبيق معايير صحية في المؤسسات، ودعم البدائل الغذائية الصحية.

الوجبات الجاهزة والالتهاب.. صلة تستدعي الحذر

تؤكد النتائج أن استهلاك الوجبات الجاهزة بشكل متكرر لا يقتصر على كونه عادة غير صحية، بل يمثل عاملا محفزا لزيادة الالتهاب الجهازي في الجسم، وهو ما يُعد بوابة لمخاطر أكبر على مستوى القلب والتمثيل الغذائي. وتشير الدراسة إلى أن الحد من الاعتماد على هذا النمط الغذائي، واعتماد بدائل مضادة للالتهاب، يُمكن أن يساهم في تعزيز الصحة العامة وتقليل الأعباء الصحية المستقبلية.