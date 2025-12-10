أعلنت المديرية العامة للآثار والمتاحف اكتشاف مدافن أثرية مهمة في مدينة معرة النعمان بمحافظة إدلب، في اكتشاف وصفه خبراء الآثار بأنه قد يغير فهمنا للتاريخ القديم للمنطقة. ونفّذت الفرق الفنية الرسومات الهندسية التفصيلية، والرفع الطبوغرافي للموقع، إضافة إلى توثيق المكتشفات عبر تصوير احترافي دقيق.

وأكدت المديرية أن المدافن تقع في أرض مملوكة لأحد المواطنين، وأصدرت توصيات ملزمة لصاحب العقار للحفاظ على هذه الكنوز التاريخية القيمة. ويعود تاريخ المدينة إلى قرون طويلة، إذ تشتهر بأنها مسقط رأس الشاعر أبو العلاء المعري وتقع بالقرب من مملكتي إيبلا وأفاميا، وكانت مسرحاً لصراعات وحروب تاريخية بين الإمبراطوريات القديمة.

ولم يقتصر العمل على الاكتشاف الجديد فقط، فقد أعلن متحف إدلب استعادة 1234 رقماً مسمارياً من أقدم وسائل الكتابة في التاريخ، إلى جانب 189 قطعة أثرية متنوعة تشمل أسرجة فخارية وقطعاً من العاج وقطعتين ذهبيتين فاخرتين، كانت قد فقدت خلال الحرب السورية.

وتستمر الجهود المبذولة في سورية لاستعادة إرثها التاريخي الغني، بالتعاون مع الإنتربول الدولي، بعد تعرض المواقع والمتاحف لعمليات نهب واعتداءات واسعة، كان آخرها السطو على المتحف الوطني بدمشق في نوفمبر الماضي، ما جعل هذا الاكتشاف في معرة النعمان حدثاً تاريخياً وفنياً فريداً يسلط الضوء على قيمة التراث السوري.