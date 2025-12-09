في حادثة طيران تثير القلق حول سلامة الطعام على متن الطائرات، أصيب عشرات الركاب والطاقم في رحلة تابعة لخطوط شركة الطيران الصينية China Eastern Airlines من شنغهاي إلى موسكو بأعراض تسمم غذائي حاد، بعد ساعة ونصف فقط من الإقلاع يوم الأحد.

ووفقًا لتقرير نشرته وكالة «شوت بروفيركا» الروسية، كانت الرحلة MU-511، التي انطلقت من مطار شنغهاي بو دونغ، الساعة 11:00 صباحًا بتوقيت شنغهاي، على متنها 240 راكبًا و12 عضو طاقم، وبعد ساعة ونصف، بدأ تقديم وجبة الغداء للركاب في الدرجة الاقتصادية، وخلال 30 دقيقة، أبلغ 15 راكبًا عن غثيان مفاجئ، وإسهال وقيء لدى 25 آخرين، ما أدى إلى حالة فوضى في الحمامات والممرات.

وطلب قائد الطائرة إذنًا طارئًا للهبوط في موسكو، حيث هبطت الطائرة الساعة 3:00 مساءً بتوقيت موسكو أي قبل 4 ساعات من الجدول، ونقلت سيارات الإسعاف 40 راكبًا إلى المستشفيات حيث أكد الأطباء إصابتهم بتسمم غذائي حاد، معظمها حالات خفيفة تتطلب سوائل ورعاية لساعات.

وأفاد راكب روسي، أليكسي إيفانوف، لـ«شوت بروفيركا»: «بدأت الأعراض فجأة، وشعرت بالدوار والقيء، كأن الطعام كان فاسدًا تمامًا. كان الطاقم مذهلاً، لكنهم كانوا مذعورين».

وأكدت الشركة في بيان رسمي: «نحن نتحقق من مصدر الوجبة، ونوفر تعويضًا كاملاً للمتضررين، بما في ذلك إعادة ترتيب الرحلات»، وجمدت السلطات الروسية، بالتنسيق مع إدارة الطيران المدني الصيني، شحنات الطعام من المورد الصيني، وأجرت فحوصات مخبرية للعينات المأخوذة من الطائرة.

وشركة «China Eastern Airlines»، ليست جديدة على الحوادث حيث تحطمت في مارس 2022 طائرتها Boeing 737-800 في غوانزي، ما أسفر عن مقتل 132 شخصًا، ولم يُصدر تقرير التحقيق النهائي حتى اليوم.

وفي العام الحالي سجلت الشركة تأخيرات وإلغاءات واسعة بسبب مشكلات تشغيلية، بما في ذلك 336 تأخيرًا في 7 ديسمبر وحدها، وفقًا لتقارير Travel and Tour World.