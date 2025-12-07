شهدت محافظة سوهاج المصرية واقعة صادمة تشبه أحداث الأفلام السينمائية، بعد أن تمكنت أجهزة الأمن من كشف لغز اختفاء طفل يبلغ من العمر خمس سنوات، بعد أن قام زوجان باستدراجه واحتجازه بهدف تربيته لتعويض حرمانهما من الإنجاب.

تلقت الشرطة المصرية بلاغ والدة الطفل في الـ30 من نوفمبر الماضي، بعد أن لاحظت اختفاءه أثناء تواجده معها في مكان عملها بأحد المستشفيات التابعة لدائرة القسم. وعلى الفور، بدأت الأجهزة الأمنية تحريات مكثفة لتحديد مكان الطفل المفقود.

وأظهرت التحقيقات أن الطفل كان محتجزًا لدى زوج وزوجته مقيمين في سوهاج، وجرى ضبطهما بعد تقنين الإجراءات القانونية اللازمة. وخلال التحقيقات، اعترف الزوج باستدراج الطفل مستغلاً انشغال والدته عنه، مؤكدًا أن هدفه الأساسي كان تربية طفل له ولزوجته بعد معاناتهما من الحرمان العاطفي بسبب عدم قدرتهما على الإنجاب.

وأعادت السلطات الطفل إلى أسرته سالمًا، فيما اتخذت النيابة العامة الإجراءات القانونية ضد الزوجين، وسط حالة من الصدمة والغضب بين مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي.

وقد شبّه البعض الواقعة بأحداث فيلم «آخر الرجال المحترمين» للفنان الراحل نور الشريف، إذ تجسد القصة واقعة مشابهة لعملية اختطاف فتاة صغيرة ومحاولة تربيتها من قبل سيدة تحاول تعويض فراغها العاطفي بالسيطرة على الطفلة.