في واحدة من أكثر القصص رعبا وتعقيدا في تاريخ التحقيقات المتعلقة بإساءة معاملة الأطفال، اعترف عامل حضانة بريطاني بارتكاب 26 جريمة جنسية بشعة بحق أطفال صغار تحت رعايته، مما أثار موجة من الصدمة والغضب في لندن وخارجها.

القضية، التي وصفتها الشرطة المتوسطة في لندن بأنها «واحدة من أكثر التحقيقات قسوة وتعقيدا»، كشفت نمطا إجراميا مدروسا وممنهجا استمر لسنوات، مستغلا الأطفال الأبرياء الذين كانوا يثقون به كحارس لهم.

الاعتراف بالذنب أمام المحكمة

وظهر فينسينت تشان، البالغ من العمر 45 عاما، من فينشلي شمال لندن، أمام محكمة وود غرين كراون كورت يوم الأربعاء الماضي، إذ أدلى باعترافه بالذنب في 26 تهمة تشمل الاعتداء الجنسي بالاختراق، والاعتداء الجنسي باللمس، وصنع وتصوير صور إباحية للأطفال في أشد فئاتها خطورة.

ووفقا لتفاصيل القضية التي أثارت صدمة واسعة في لندن، تعرض الضحايا (أربع فتيات تراوح أعمارهن بين عامين و4 سنوات)، للاعتداء داخل جدران حضانة برايت هورايزونز في ويست هامبستيد، شمال غرب لندن، حيث عمل تشان منذ عام 2017 حتى اعتقاله في 2024.

**media«2625439»**

التحقيقات تكشف المستور

وكشف التحقيق أكثر من 25 ألف صورة وفيديو إباحي، بعضها تم تصويره باستخدام أجهزة iPad تابعة للحضانة أثناء فترات القيلولة، مع إضافة موسيقى وتأثيرات كوميدية لإخفاء الجرائم أو مشاركتها مع زملائه كـ«مزاح».

بدأت القضية بإبلاغ صادم في مايو 2024، عندما أبلغ أحد الموظفين في الحضانة السلطات بأن تشان قام بتصوير طفل يغفو في طعامه باستخدام جهاز الحضانة، ثم أضاف إليه موسيقى فكاهية وشارك الفيديو مع الزملاء لأغراض ترفيهية.

وأدى هذا الإبلاغ إلى اعتقال أولي في يونيو 2024 بتهمة الإهمال، ومصادرة 25 جهازا إلكترونيا من منزل تشان و3 من الحضانة، لكن التحقيق اللاحق، الذي امتد إلى سبتمبر الماضي، كشف «مواد مقلقة للغاية»، بما في ذلك فيديوهات تظهر تشان يرتكب الاعتداءات الجنسية مباشرة، مما أدى إلى اعتقال ثانٍ ومصادرة إجمالي 69 جهازا.

إغلاق فروع الحضانة

وأغلقت الحضانة فرعها بعد الكشف، وأطلقت منظمة NSPCC خطا ساخنا لدعم 700 عائلة كان أطفالها يحضرون الحضانة خلال فترة عمل تشان.

ووصف المحقق الرئيسي المدير التنفيذي لويس باسفورد الجرائم بأنها واحدة من أبشع الجرائم التي يمكن تخيلها، مشيرا إلى أنها تكشف نمطا إجراميا مدروسا ومفترسا استمر لسنوات، مضيفا أن تشان استغل موقعه في حضانة لارتكاب هذه الجرائم المروعة ضد فتيات صغيرات جدا.