في لحظة أربكت المشاهدين، تعرضت مقدمة البرامج التلفزيونية البريطانية المقدمة لورا وودز لوعكة مفاجئة على الهواء مباشرة خلال التغطية التي سبقت المباراة الدولية للسيدات بين إنجلترا وغانا.

وخلال البث من ملعب سانت ماري في مدينة ساوثهامبتون، ظهرت المذيعة وودز وهي تتمايل فجأة إلى الأمام بالقرب من خط الملعب قبل أن يسارع زميلاها في التقديم المحلل إيان رايت ولاعبة المنتخب السابقة المحاضِرة أنيتا أسنتي للإمساك بها ومنع سقوطها، في مشهد انتشر بكثافة عبر منصات التواصل خلال اليومين الماضيين.

قطعت قناة ITV البريطانية البث مباشرة وانتقلت إلى فاصل إعلاني، قبل أن تعود بشخصية مختلفة في التقديم هي المذيعة كاتي شاناهان، التي أوضحت للمشاهدين أن وودز تعرضت لوعكة صحية مفاجئة وأن الفريق الطبي يتولى العناية بها.

لاحقًا، طمأنت المذيعة وودز جمهورها عبر منشور على إنستغرام، واصفة ما جرى بأنه «حادثة غريبة» تسببت لها بالكثير من الإحراج، مؤكدة أن الفحوص الأولية تشير إلى إصابتها بفايروس يستدعي الراحة وشرب السوائل.

كما خرج خطيبها المدرب آدم كولارد عبر منصة إكس ليؤكد أنها بخير وتتلقى الرعاية المناسبة، موجها الشكر لكل من بادر بالسؤال والاطمئنان عليها.