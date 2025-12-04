فريق بحثي في Rutgers University الأمريكي، يقدّم حلاً مبتكراً لأزمة التلوث البلاستيكي عبر تصميم بلاستيك قابل لـ«التفكّك المبرمج»، بهدف تحفيز تحلّله ذاتياً بعد فترة محددة دون الحاجة إلى مواد كيميائية إضافية.

من خلال تغيير هندسة روابط البوليمر، بحيث تُصبح قابلة للانقسام عند التعرض لعوامل مثل الضوء أو المعادن أو الماء، تمكن الباحثون من ضبط «عمر» المادة البلاستيكية مبرمَجاً — أيام أو شهور أو سنوات — بحسب الاستخدام المطلوب.

المواد البلاستيكية الناتجة حافظت على متانتها أثناء الاستعمال، ثم انهارت في ظروف عادية بعد مرور الفترة المقرّرة، ما يقلل من تراكم النفايات ويمنع استمرارها قروناً في البيئة.

الابتكار لا يعتمد مركبات كيميائية خطرة، بل يستمد الفكرة من طبيعة البوليمرات في الكائنات الحيّة التي تتحلّل طبيعياً بعد أداء وظيفتها، ما يعني تحوّلاً جذرياً في تصميم المواد البلاستيكية من «دائمة» إلى «مؤقتة». ويأمل الباحثون، أن تُستخدم هذه التقنية في إنتاج عبوات تغليف قصيرة العمر، أدوات يستغرق استخدامها وقتاً محدوداً، أو حتى مكوّنات صناعية تدوم سنوات ثم تتحلّل بعد انتهاء غرضها.

مع ذلك، لا تزال هذه المواد في مرحلة الاختبار المعملي، ويتطلب الأمر مزيداً من الأبحاث للتأكد من أمان المنتجات والتحقّق من أن نواتج التحلّل غير ضارّة بيئياً.