في خطوة تصعيدية ضمن الحملة الأمريكية ضد الجريمة المنظمة، فرضت الولايات المتحدة، أمس (الأربعاء)، عقوبات مالية صارمة على الممثلة الفنزويلية جيمينا رومينا أرايا نافارو، المعروفة بلقب «روسيتا»، بتهم تتعلق بغسل أموال لصالح عصابة مصنفة إرهابية.

اتهامات بدعم «ترين دي أراغوا»

وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية أن أرايا استغلت شهرتها ومسيرتها الفنية في دعم وغسل أموال لصالح عصابة «ترين دي أراغوا»، التي صنفتها إدارة الرئيس دونالد ترمب منظمةً إرهابيةً أجنبية.

ارتباط بزعيم العصابة

وبحسب مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، ترتبط أرايا عاطفياً بزعيم العصابة هيكتور روستنفورد غويريرو فلوريس، الملقب بـ«نينيو غويريرو»، الذي ساعدته -وفق الاتهامات- في الهرب من سجن توكورون في فنزويلا عام 2012.

نوادٍ ليلية لغسل الأموال

وأوضحت الوزارة أن الممثلة البالغة من العمر 42 عاماً، التي يتابعها نحو 3.5 مليون شخص على «إنستغرام»، مارست غسل أموال عبر عروضها كـ«دي جاي» في نوادٍ ليلية، إذ كانت توجه جزءاً من الإيرادات إلى قيادات العصابة. وحددت التحقيقات أحد هذه المواقع في نادي «مايكيتيا في آي بي بار ريستورانت» في العاصمة الكولومبية بوغوتا، المملوك لإريك لانديتا هيرنانديز، حارسها الشخصي السابق ومدير أعمالها، الذي شملته العقوبات أيضاً.

تصريحات «الخزانة» الأمريكية

وقال وزير الخزانة الأمريكية سكوت بيسينت في بيان رسمي: «شبكة ترين دي أراغوا المتورطة في تهريب المخدرات والاتجار بالبشر تمثل تهديداً جسيماً طويل الأمد للأمن القومي الأمريكي». وأضاف: «وفقاً لتوجيهات الرئيس ترمب، سنستخدم كل الأدوات المتاحة لعزل هؤلاء الإرهابيين عن النظام المالي العالمي».

تجميد أصول وحظر معاملات

وتشمل العقوبات تجميد جميع الأصول المملوكة لأرايا وشركائها داخل الولايات المتحدة، ومنع أي شركات أو أفراد أمريكيين من التعامل معهم، ضمن شبكة أوسع تضم خمسة أفراد وكياناً في أمريكا الجنوبية يقدمون دعماً مالياً للعصابة.

تحركات في المكسيك

وتقيم أرايا حالياً في المكسيك، بينما تظهر منشوراتها على مواقع التواصل تنقلها بين فنزويلا وأوروبا والكاريبي، وتروج لحياة فاخرة كممثلة وعارضة أزياء و«دي جاي». ولم تصدر عنها أي تعليقات رسمية حتى الآن، في وقت أعلنت السلطات المكسيكية فرض عقوبات على «شخصية عامة فنزويلية من الوسط الترفيهي» دون تسميتها، مع فتح تحقيق جنائي في القضية.

تصعيد أمريكي أوسع

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية رفع مكافأة مالية إلى 5 ملايين دولار مقابل معلومات تقود إلى اعتقال أو إدانة زعيم آخر بالعصابة يدعى جوفاني موسكيرا. وتأتي هذه الخطوة في ظل تصعيد أمريكي متواصل ضد شبكات الجريمة المتحالفة -بحسب واشنطن- مع الحكومة الفنزويلية، وسط توقعات بأن تمتد تداعيات القضية إلى قطاع الترفيه في أمريكا اللاتينية بأكمله.