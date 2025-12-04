كشفت الحكومة الهندية، في إفادة رسمية أمام البرلمان، عن تسجيل أكثر من 200 ألف حالة إصابة حادة بأمراض الجهاز التنفسي في ستّة مستشفيات حكومية كبرى بالعاصمة دلهي خلال الفترة من 2022 إلى 2024، في مؤشر خطير على حجم الكارثة البيئية التي تعيشها المدينة.

تفاصيل الإصابات خلال 3 أعوام

وأوضحت البيانات الرسمية أن عدد الحالات بلغ 67,054 حالة في 2022، و69,293 حالة في 2023، ثم 68,411 حالة في 2024، بما يقارب 70 ألف حالة سنوياً، فيما اضطر أكثر من 30 ألف مريض لتلقي العلاج داخل المستشفيات بسبب تدهور حالاتهم نتيجة الهواء الملوث.

تحذير رسمي من خطورة التلوث

ورغم تأكيد الحكومة وجود علاقة واضحة بين ارتفاع معدلات التلوث وزيادة الإصابات، فإنها أشارت إلى أن الدراسات الحالية لا تستطيع إثبات علاقة سببية مباشرة بنسبة 100%، مع الإقرار بأن التلوث يظل العامل الأبرز في تفاقم الأزمة الصحية.

مؤشر جودة الهواء في نطاق الخطر القاتل

وتفاقمت الأزمة خلال فصل الشتاء، إذ تجاوز مؤشر جودة الهواء (AQI) في دلهي مستوى 400 درجة «شديد الخطورة» عدة مرات، وهو ما يفوق بأكثر من 20 ضعفاً الحد الآمن الذي توصي به منظمة الصحة العالمية.

وسجّل التطبيق الحكومي «سفار» صباح الأربعاء متوسط 380 درجة، ما يضع المدينة في نطاق «الخطر جداً».

أسباب الأزمة: مزيج قاتل

ويرجع الخبراء هذا الوضع المتدهور إلى مزيج من العوامل الخطرة، أبرزها انبعاثات المصانع، عوادم الملايين من السيارات، انخفاض سرعة الرياح، انخفاض درجات الحرارة، وحرق مخلفات المحاصيل الزراعية بكثافة في ولايتي البنجاب وهاريانا المجاورتين كل خريف وشتاء.

الأطفال في قلب المأساة

وخلال الأيام الأخيرة، شهدت مستشفيات دلهي وضواحيها تدفقاً غير مسبوق للأطفال المصابين بأمراض تنفسية حادة بسبب الهواء السام، وهو ما سلطت عليه تقارير إعلامية دولية الضوء الأسبوع الماضي.

تحرك قضائي عاجل

وفي تطور متصل، تنظر المحكمة العليا في دلهي عريضة عاجلة تطالب الحكومة باتخاذ إجراءات صارمة وفورية للحد من التلوث الذي بات يهدد حياة الملايين.

تحذيرات بلا حلول جذرية

وسبق للمحكمة العليا الهندية أن عبّرت مراراً عن قلقها الشديد من تدهور جودة الهواء في دلهي والمناطق المحيطة، دون أن تنجح هذه التحذيرات حتى الآن في فرض حلول جذرية تنهي واحدة من أخطر الأزمات البيئية في العالم.