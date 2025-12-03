في لحظة مأساوية هزت عالم الرياضات الجوية المتطرفة، أودت حادثة انزلاق جوي بحياة جان جاك واليس، الطيار الجنوب أفريقي البالغ 35 عاما، الذي كان يُعد أحد أسرع المتسابقين في رياضة الـwingsuit على مستوى العالم.

ووقعت الحادثة المأساوية أمس (الثلاثاء)، على قمة «رأس الأسد»، التلة الشهيرة في كيب تاون التي تطل على المحيط الأطلسي، أثناء تجربة «واليس» لجناح هجين جديد مصمم للطيران في الرياح القوية والمناطق الساحلية.

إصابات قاتلة

ووفقا لتقارير الجمعية الجنوب أفريقية للانزلاق الجوي والباراغلايدر، كان واليس، الملقب بـ«JJ»، يقوم بإقلاع روتيني من القمة عند الغروب، إذ انطلق باستخدام الجناح الهجين الذي يجمع بين خصائص الباراكيت والباراغلايدر، لكن بعد دقائق قليلة، اصطدم بالجانب الوعر للجبل بسرعة عالية، مما أسفر عن إصابات قاتلة.

وتم الإنقاذ بواسطة فرق الإنقاذ الجبلي في كيب تاون، لكن واليس نُقل إلى المستشفى، حيث أُعلنت وفاته بعد ساعات قليلة.

وقال المتحدث باسم الجمعية الجنوب أفريقية للانزلاق الجوي لويس ستانفورد، في بيان رسمي: «كان JJ طيارا مرخصا ومدربا متمرسا، لكن الرياضة تحمل مخاطرها الخفية»، مضيفا أن التحقيق الجاري يركز على مسار الطيران، حالة الجناح، والظروف الجوية.

مسيرة واليس

كان واليس، الذي خصص حياته لـ«فن الطيران البشري»، نجما عالميا في الرياضات الجوية المتطرفة، إذ بدأ مسيرته قبل أكثر من عقدين، وحقق سرعات تصل إلى 230 كم/ساعة، مما جعله «أحد أسرع البشر في الطيران قرب سطح الأرض».

وفي سبتمبر الماضي، فاز بذهبية في بطولة World Wingsuit League في جبل تيانمن بالصين، محققا أكثر من 90 نقطة في حدث Target Strike، بعد فوزين فضيين سابقين.