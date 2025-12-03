في لحظة مؤلمة ألقت بظلالها على عالم السباحة المصرية، وافت المنية السباح الشاب يوسف محمد، البالغ من العمر 12 عاما، لاعب نادي الزهور، بعد إغماء مفاجئ أثناء مشاركته في بطولة الجمهورية للسباحة تحت 12 سنة، التي أقيمت في مجمع حمامات السباحة باستاد القاهرة الدولي.

الواقعة، التي وقعت مساء أمس (الثلاثاء)، أثارت موجة من الحزن والغضب في الأوساط الرياضية، وأدت إلى تدخل فوري من وزارة الشباب والرياضة، التي قررت تحويل الواقعة إلى النيابة العامة للتحقيق في الإهمال المحتمل.

بطولة رسمية تنتهي بكارثة

بدأت الدراما أثناء منافسة سباق 50 مترا حرة ظهرا، إذ قفز يوسف، الذي كان يُعد أحد المواهب الواعدة في النادي، إلى الماء بكل حماسة.

أنهى السباق بنجاح، لكن بعد ثوانٍ قليلة من الوصول إلى الحافة، أصيب بإغماء مفاجئ وسقط إلى قاع الحوض، وظل غارقا لدقائق دون أن يُلاحظ الأمر فورا.

تم إخراج يوسف بعد ملاحظة غيابه، وأجرت له الفرق الطبية الإسعافات الأولية في الموقع، قبل نقله عاجلا إلى مستشفى دار الفؤاد المجاور للاستاد، وبعد ساعتين، أعلن الاتحاد المصري للسباحة الخبر المؤلم: «توقف عضلة القلب لدى يوسف 4 مرات أثناء الرعاية المركزة، مما أدى إلى وفاته رغم جهود الأطباء».

التقرير الطبي

التقرير الطبي الأولي، أشار إلى توقف قلبي حاد، لكن التحقيقات مستمرة لتحديد الأسباب الدقيقة، سواء كانت صحية أو ناتجة عن الإرهاق أو نقص الإشراف.

يُذكر أن يوسف كان قد حقق ميدالية ذهبية في بطولة سابقة قبل 6 أيام فقط، فيما أعلن نادي الزهور حدادا لمدة 3 أيام، وأغلق أبوابه تكريما لذكراه، بينما نعاه الاتحاد المصري للسباحة برئاسة المهندس ياسر إدريس، معبرا عن الحزن الشديد وتقديم التعازي لأسرته.

تحويل الواقعة إلى النيابة

وفي تطور سريع، أعلن وزير الشباب والرياضة المصري الدكتور أشرف صبحي، اليوم (الأربعاء)، تحويل الواقعة إلى النيابة العامة لاتخاذ إجراءات التحقيق في ضوء مراجعة الكود الطبي المعتمد بالوزارة، مشددا على الحرص على الشفافية التامة.

كما طلب الوزير تقريرا رسميا عاجلا من الاتحاد المصري للسباحة، يغطي ملابسات الحادثة، بما في ذلك جاهزية الطواقم الطبية وإجراءات السلامة.

وأمر وزير الشباب والرياضة بتشكيل لجنة ضمَّت مختصين من الشؤون القانونية واللجنة الطبية العليا والأداء الرياضي والرقابة الداخلية؛ لمراجعة الإجراءات الطبية والفنية والإدارية، وصولا لبيان مدى تطبيق الكود الطبي الخاص بممارسة الرياضة والمنافسات بالأندية ومراكز الشباب، وكذلك مراجعة المسؤولين بالنادي المذكور بشأن ما جرى اتخاذه من إجراءات في هذا الشأن.

تضامن واسع

وفي سياق التضامن وردود الفعل على الواقعة، قال الإعلامي المصري أحمد شوبير، خلال برنامجه الإذاعي: «قلبي بيوجعني من اللي حصل ليوسف محمد لاعب سباحة نادي الزهور تحت 12 سنة، الطفل اتعرض لحالة إغماء وهو في المياه ومحدش خد باله، الأهالي بيعملوا كل اللي يقدروا عليه وبييجوا يشجعوا ولادهم». وتابع قائلا: «ما حدث لا يمكن تبريره أو الاستهانة به».