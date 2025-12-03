يترقب عشاق الظواهر الفلكية حول العالم اليوم (الخميس) ظهور آخر قمر عملاق في عام 2025.

القمر البارد

ويُعد هذا القمر آخر بدر مكتمل في السنة، ويحمل اسم (القمر البارد) (Cold Moon) نظراً لارتباطه ببداية الليالي الطويلة والباردة في فصل الشتاء، ويتوقع أن يبدو أكثر سطوعاً وضخامة، وخصوصاً عند لحظات ظهوره الأولى فوق الأفق، نتيجة ظاهرة (وهم القمر) التي تجعله يبدو أكبر حجماً.

وقمر البارد أعلى بدر في سماء نصف الكرة الشمالي خلال عام 2025، كما يمثل البدر الثاني عشر والأخير في العام، ويشير الخبراء إلى أن السنة الشمسية تبلغ نحو 365.24 يوماً مقابل 354.37 يوماً في السنة القمرية، ما يؤدي أحياناً إلى ظهور 13 بدراً في عام واحد كما حدث آخر مرة في 2023 وسيتكرر في 2028.

وترتبط تسمية القمر البارد بتقاليد فولكلورية أمريكية تعود إلى السكان الأصليين، الذين كانوا يربطون أسماء الأقمار بالفصول والتغيرات الطبيعية التي تميز كل شهر.

القمر العملاق

ويُستخدم مصطلح «القمر العملاق» لوصف البدر الذي يقترب من الأرض عند أقرب نقطة في مداره، ما يمنحه حجماً ظاهرياً أكبر ووهجاً أشد مقارنة بالأقمار المكتملة المعتادة ويجعله يظهر أكبر بنحو 14% مقارنةً بحجمه عند أبعد نقطة عن الأرض، ويزيد من تأثير الجاذبية القمرية على المدّ البحري، رغم أن الفوارق ليست كبيرة.