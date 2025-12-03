بدأ فريق من الأطباء البيطريين التابع للاتحاد الأوروبي أمس (الثلاثاء) عملياته في برشلونة، في محاولة عاجلة لاحتواء تفشٍّ لحمى الخنازير الأفريقية، الذي دفع السلطات الإسبانية إلى وقف بعض صادرات لحم الخنزير مؤقتاً.

وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية إن فريق الخبراء، المتخصص في علم الفايروسات وإدارة المخاطر، سيزور منطقة محظورة بطول ستة كيلومترات في بيلاتيرا لتقييم الوضع، وتقديم المشورة، وإعداد تقرير متابعة يشمل توصيات للسيطرة على التفشي ومنع انتشاره.

وتعد إسبانيا أكبر منتج للحم الخنزير في الاتحاد الأوروبي، إذ تمثل نحو ربع الإنتاج الأوروبي، متقدمة على ألمانيا، وتبلغ قيمة صادراتها السنوية حوالى 3.5 مليار يورو (4.05 مليار دولار)، ما يجعل تفشي المرض خطراً اقتصادياً وزراعياً جسيماً.