في ليلة مثقلة بالإثارة، شهدت سينالوا المكسيكية نهاية مطاردة طال انتظارها، بعدما تمكن الجيش المكسيكي من قتل بيدرو إنزونزا كورونيل، المعروف بلقب «بيشون»، خلال عملية أمنية حاسمة، أنهت أحد أكثر ملفات المخدرات دموية وغموضاً في البلاد.

كورونيل، المطلوب لدى الولايات المتحدة بتهم تهريب الفنتانيل والكوكايين، وارتكاب جرائم عنف مروعة، لم يجد مهرباً من قوات البحرية المكسيكية، التي تصدت له ولخليّته المسلحة بكل حزم. العملية أسفرت أيضاً عن اعتقال عنصرين آخرين من شبكته الإجرامية، بعد مواجهة حامية شهدت تبادلاً مباشراً للتهديد والرد.

وأكد وزير الأمن المكسيكي عمر غارسيا حرفوش، في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي: «عند مهاجمتهم أفراد البحرية، فقد بيدرو حياته.. العدالة أخيراً ألقت القبض على أحد أخطر المجرمين».

وكان كورونيل ووالده متهمين لدى وزارة العدل الأمريكية بالإرهاب المرتبط بالمخدرات، والاتجار غير المشروع، وغسل الأموال، وقيادة فصيل تابع لعصابة «بلتران ليفا»، التي تركت إرثاً من القتل والاختطاف والتعذيب في شمال غرب المكسيك.