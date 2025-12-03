دراسة حديثة تربط بين اختلال هرمونات الغدة الدرقية المستمر لدى الأم أثناء الحمل وارتفاع احتمال إصابة الطفل اضطراب طيف التوحد (ASD)، بينما التكفل والعلاج يقللان هذا الخطر بوضوح.

أظهرت نتائج البحث — الذي رصد أكثر من 51,000 حالة حمل — أن النساء اللاتي عانين من خلل في هرمونات الغدة الدرقية قبل الحمل أو خلاله أو في كلتا المرحلتين، وعانت من استمرار هذا الخلل عبر عدة ثلاثة أشهر أو أكثر، يكنّ أمام أطفالهن فرصة أكبر للإصابة بالتوحّد مقارنة بالأمهات اللواتي لم يعشن هذا الخلل.

وفي المقابل، فإن الحالات التي تلقت علاجات منتظمة للغدة الدرقية لم تُظهر زيادة ملحوظة في خطر التوحد، ما يشير إلى تأثير إيجابي للفحص الدوري والمتابعة الطبية الصحيحة في الحمل.

البحث يؤكد، أيضاً، أن العلاقة تُظهر نمط «جرعة – استجابة»: كلما طالت مدة اختلال الهرمونات خلال الحمل، زاد احتمال التشخيص بالتوحد عند الطفل.