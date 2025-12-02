تستعد «أوبن إيه آي» لإحداث تحول محتمل في تجربة مستخدمي «شات جي بي تي»، بعد أن كشفت تحليلات لتطبيق الأندرويد اختبارات داخلية لعرض الإعلانات مباشرة داخل الأداة. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الشركة لمحاكاة نموذج الإعلان الذي يقدمه محرك بحث «غوغل»، بحيث تؤثر الإعلانات على اختيارات المستخدمين للمنتجات والخدمات أثناء استخدام الأداة.

ووفق ما ذكر خبراء التقنية، فإن قدرة «شات جي بي تي» على جمع بيانات دقيقة من محادثات المستخدمين اليومية قد تجعل الإعلانات أكثر فعالية من أي إعلانات تقليدية على الإنترنت. ويشير التحليل إلى وجود 4 طرق محتملة لدمج الإعلانات داخل التطبيق، رغم أن القرار لم يُتخذ بعد، وقد يتم تعديل الخطط أو التراجع عنها مستقبلا.

ويأتي هذا الاختبار في وقت يشهد فيه «شات جي بي تي» نشاطا هائلا، إذ يستخدمه أكثر من 800 مليون شخص أسبوعيا، مع تبادل أكثر من 18 مليار رسالة خلال نفس الفترة، ومعدل زيارات شهري يراوح بين 5 و6 مليارات زيارة، ما يجعل المنصة هدفا جذابا للإعلانات المستهدفة عند اعتمادها مستقبلا.