بعد أسوأ كارثة تشهدها منذ عقود.. حملة اعتقالات واسعة في هونغ كونغ

شنت السلطات الأمنية في هونغ كونغ حملة اعتقالات طالت 13 شخصا، على خلفية أسوأ كارثة حريق تشهدها هونغ كونغ منذ عقود، وتزامنا مع استمرار الفرق الإنقاذية في تمشيط أنقاض سبعة أبراج محترقة ضمن مجمع «وانغ فوك كورت» في حي تاي بو الشمالي.

ووصل عدد ضحايا الحريق المروع الذي شهدته هونغ كونغ إلى 151 قتيلاً -وفقاً لآخر التحديثات الرسمية اليوم- مع 30 شخصاً ما زالوا مفقودين، حيث حوصر عشرات السكان داخل شققهم أثناء محاولتهم اليائسة للهروب من اللهب المتوحش.

كارثة إنشائية

وكشفت التحقيقات الأولية عن إهمال فادح من شركات التجديدات، حيث فشلت سبعة من 20 عينة أخذت من الشباك الواقي في الامتثال لمعايير السلامة من الحريق، حيث استُخدمت مواد رخيصة اشتريت بعد إعصار صيفي بـ54 دولار هونغ كونغ للرول، بدلاً من المواد المعتمدة.

وأعلنت لجنة مكافحة الفساد المستقلة عن اعتقال 13 شخصاً – بما في ذلك مديرو شركات هندسية ومقاولو هيكل خشبي – بتهمة القتل غير العمد والفساد، مع استمرار التحقيق في استخدام مواد غير آمنة وتلاعب في التراخيص.

أسوأ حريق

وشهد مجمع «وانغ فوك كورت»، الذي بني في الثمانينيات كجزء من برنامج نظام الملكية السكنية الحكومي، ويضم ثمانية أبراج شاهقة تضم نحو 4600 نسمة، معظمهم من الطبقة الوسطى والعمال، حريق هائل سرعان ما امتد إلى سبعة أبراج مجاورة بسبب الشباك الواقي القابل للاشتعال الذي كان يغطي الهيكل الخشبي لأعمال التجديدات الجارية.

وأفادت التقارير الرسمية بأن إنذارات الحريق في جميع الأبراج الثمانية كانت معطلة بسبب أعمال التجديد، وأن السكان حاولوا الفرار عبر السلالم والأسطح لكنهم واجهوا جدراناً من اللهب والدخان.

وعثر على جثث بعض الضحايا داخل شققهم، بينما آخرون سقطوا أثناء محاولة القفز من النوافذ، كما أسفر الحريق عن مقتل إطفائي واحد وإصابة 12 آخرين، إضافة إلى خمسة عمال بناء، وفي اليومين الماضيين، أجرت السلطات 16 تفتيشاً للموقع، لكن مسؤولاً حكومياً أقر بأن بعض الجثث قد لا تُعثر عليها أبداً بسبب الدمار الشامل.