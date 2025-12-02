في ساعات الفجر الأولى، استيقظ سكان حي النرجس في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة على مشهد مفاجئ صدم الجميع؛ فجوة ضخمة فُتحت فجأة في أحد الشوارع الداخلية، مخلفة هبوطاً أرضياً غير متوقع. الحادثة أثارت حالة من القلق والرعب بين الأهالي والمارة.

وعلى الفور، هرعت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ لتأمين محيط الهبوط ومنع اقتراب المواطنين حفاظاً على سلامتهم، مع الدفع بفرق فنية متخصصة لفحص طبيعة الانهيار وتقدير مخاطره، كما تم إبلاغ الجهات المعنية للمعاينة الأولية.

وتجري الآن عمليات الفحص الفني لتحديد أسباب الهبوط الأرضي، وتستمر أعمال التأمين والرفع الهندسي، لحين الانتهاء من معالجة الهبوط وإعادة فتح الطريق أمام الحركة بصورة آمنة.