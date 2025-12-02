كشفت تسريبات تقنية في النسخة التجريبية من تطبيق «شات جي بي تي» على نظام أندرويد، أن شركة «أوبن إيه آي» بدأت اختبار خصائص جديدة مرتبطة بعرض الإعلانات داخل التطبيق، في خطوة يُرجح أن تستهدف دعم النموذج المالي للنسخة المجانية أمام التكاليف التشغيلية المتزايدة، وفق تقرير تقني نشره موقع «ماشابل» واطلعت عليه «العربية بزنس».

وتُظهر الشيفرات البرمجية المكتشفة في الإصدار التجريبي (1.2025.329) إشارات مباشرة إلى ميزات مثل «إعلانات البحث» و«عرض دوار لإعلانات البحث»، وهو ما يلمّح إلى أن التطبيق قد يشهد تفعيل الإعلانات بشكل تدريجي مستقبلاً. وتعد هذه الخطوة تغييراً في توجه الشركة التي اعتمدت سابقاً على الاشتراكات المدفوعة والوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات كمصدر رئيسي للإيرادات.

ويأتي هذا التحول بينما تعاني «أوبن إيه آي» من تحديات مالية، إذ ذكرت تقارير مصرفية، أن الشركة قد لا تحقق الأرباح قبل 2030، وقد تحتاج إلى تمويلات إضافية ضخمة لدعم خطط النمو، في ظل اعتماد مئات الملايين أسبوعياً على خدمات التطبيق عالمياً.

وكان الرئيس التنفيذي للشركة سام ألتمان، أشار سابقاً إلى أن فكرة دمج الإعلانات ليست مستبعدة بالكامل، مؤكداً ضرورة تطبيقها بقدر من الحذر حتى لا تؤثر على جودة التجربة، أو ثقة المستخدم بالمحتوى الذي يتم توليده عبر الذكاء الاصطناعي. وبرغم عدم إعلان «أوبن إيه آي» رسمياً عن هذه الخطوة حتى الآن، إلا أن ظهور هذه الإشارات في النسخ التجريبية يعزز التوقعات ببدء مرحلة جديدة لآلية تمويل خدمات الذكاء الاصطناعي، ما قد يغير تفاعل المستخدمين مع المنصات التوليدية مستقبلاً، خصوصاً إذا تداخل الإعلان مع النتائج المقدمة في المحادثة.