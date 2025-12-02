تكشف الأبحاث الحديثة في طب نمط الحياة عن أرقام صادمة تمس حياة كل إنسان؛ أكثر من 80% من الأمراض المزمنة يمكن تجنبها عبر تغيير السلوك اليومي، والمشي لمدة 30 دقيقة يومياً يخفض خطر الوفاة بنسبة قد تصل إلى 30%، والنوم أقل من ستّ ساعات يرفع خطر الوفاة المبكرة بنسبة 13%، والعزلة الاجتماعية تضاعف احتمالات الاكتئاب وأمراض القلب وتهدد العمر الصحي بمستوى يقارب أخطر عوامل الخطر، هذه الحقائق أظهرت اتجاهاً طبياً جديداً يعتمد على الوقاية قبل العلاج ويعيد تعريف مفهوم الصحة داخل المدن والمجتمعات.

في هذا السياق، قدّمت الدكتورة ميشيل طومسون، الطبيبة الأمريكية المتخصصة في طب نمط الحياة وأستاذة الطب في جامعة بيتسبرغ ومديرة برنامج طب نمط الحياة في مركزUPM، رؤية حديثة خلال مشاركتها في مؤتمر طب نمط الحياة بحائل. وأكدت أن العمر الصحي يرتفع حين تتحول العادات اليومية إلى جزء من قرار المدينة والمجتمع، عبر الغذاء الطبيعي والحركة المستمرة والنوم الجيد والدعم الاجتماعي.

وشرحت طومسون مفهوم المناطق الزرقاء Blue Zones بطريقة مبسطة، وهي خمس مناطق يعيش سكانها أعماراً أطول من المعدلات العالمية؛ أوكيناوا اليابانية، سردينيا الإيطالية، نيكويا في كوستاريكا، إيكاريا اليونانية، ولوما ليندا في كاليفورنيا. وتمتاز هذه المناطق بمزيج من العادات الصحية والغذائية والاجتماعية التي صنعت نموذجاً متقدماً لطول العمر والجودة الصحية.

وقدمت طومسون شرحاً لإطار Power 9 - القوى التسع؛ تسع عادات ترتبط مباشرة بطول العمر الصحي، تشمل الحركة الطبيعية، الهدف في الحياة، إدارة التوتر، النظام النباتي، الروابط الأسرية، المجتمعات الداعمة، الصداقات القوية، بيئة تشجع السلوكيات الصحية، تناول الطعام بكميات معتدلة.

كما تطرقت إلى تجربة طب نمط الحياة في مركز UPMC التي تعد من أبرز التجارب الأمريكية في التحول الوقائي، إضافة إلى مبادرة THRIVE الدولية التي تهدف إلى تطوير بيئات العناية المركزة وتعزيز تعافي المرضى.

وترى طومسون أن حائل ضمن مبادرة Live80 تسير نحو نموذج صحي متقدم بعد وصول متوسط العمر الصحي فيها إلى 83.5 سنة وتراجع الأمراض المزمنة وارتفاع فعالية الرعاية الأولية، ما يضعها على مسار المدن الأكثر صحة واستدامة.