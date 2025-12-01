أصدرت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية (FDA) مذكرة داخلية، تفيد بأن مراجعة أجرتها ربطت وفاة 10 أطفال على الأقل بلقاح كوفيد 19، مشيرة إلى أن السبب المحتمل يكمن في التهاب عضلة القلب (myocarditis) بعد التطعيم.

تضمنت المذكرة، أن الحالات التي شُرحت تنتمي إلى مجموعة من 96 وفاة بين عامي 2021 و2024، واعتُبرت 10 منها – على الأقل – مرتبطة بالتطعيم «بسبب محتمل أو مرجّح». لكن المذكرة لم تزد على ذلك، إذ لم تكشف عن أعمار الأطفال أو حالتهم الصحية الأساسية أو نوع اللقاحات التي تلقّوها أو الشركات المصنعة لها.

استجابة لهذا الكشف، أعلن مسؤولو «FDA» نية تشديد معايير الموافقة على اللقاحات مستقبلاً، خصوصاً للجرعات الموجهة للأطفال أو للرضع، إضافة إلى إعادة النظر في سياسة التطعيم للحوامل، والحد من إعطاء جرعات متعددة في فترات قصيرة.

مضاعفات أكثر خطورة

من جهة علمية وصحية، بعض الخبراء عبّروا عن تحفظهم، مشيرين إلى أن المذكرة لم تُنشر في مجلة طبية محكّمة، ولا تحتوي على بيانات تفصيلية (تشريح للجثث، تاريخ مرضي، ظروف وفاة). وبحسب تعليقاتهم، ربط حالات نادرة من التهاب القلب بعد اللقاح بحاجة إلى تفسير دقيق، مع الأخذ في الاعتبار أن عدوى كورونا نفسها يمكن أن تسبب مضاعفات أكثر خطورة.

المعطيات المتاحة اليوم تضع المجتمع أمام معادلة صعبة: لقاحات أنقذت ملايين الأرواح، لكنها — وفق هذا التقرير الجديد — قد تحمل في حالات نادرة جداً مخاطر تستدعي إعادة تقييم السياسات. المستفيد من اللقاح ليس فقط الطفل بل المجتمع بأكمله، لكن في المقابل يتطلب الأمر شفافية كاملة في البيانات ومراجعة دقيقة ومستقلة من الأوساط الطبية قبل التوصل إلى استنتاجات قطعية.