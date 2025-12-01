في واقعة جديدة تُضاف إلى سلسلة حوادث «انهيار الركاب» على متن الرحلات الجوية الأمريكية، تحولت رحلة داخلية من مطار نيويورك نيوارك ليبرتي إلى تشارلستون بولاية ساوث كارولينا إلى فوضى كاملة، بعدما فقدت راكبة أعصابها نتيجة تأخير طويل قبل الإقلاع.

تأخير مرهق يدفع الركاب للانفجار

وبحسب مقطع فيديو صوّره أحد الركاب وانتشر على منصات التواصل الاجتماعي، تأخرت الرحلة أكثر من 3 ساعات داخل صالة المطار، قبل أن تبقى الطائرة على المدرج نحو ساعة ونصف إضافية في انتظار الإذن بالإقلاع، ليصل إجمالي التأخير إلى ما يزيد على 4 ساعات ونصف.

هذا التأخير دفع كثيراً من الركاب إلى التململ والتوتر، غير أن إحدى الراكبات انفجرت غضباً بطريقة وصفت بأنها «غير مسبوقة»، إذ أظهر الفيديو المرأة وهي تنهض فجأة من مقعدها، وتصرخ في وجه مضيفة الطيران مستخدمة ألفاظاً مسيئة، بينما حاولت الخروج من صف المقاعد رغم تحذيرات الطاقم والإبقاء على أحزمة الأمان مشدودة.

نوبة غضب تُعيد الطائرة إلى البوابة

وحاول عدد من الركاب التدخل لتهدئتها، لكنها واصلت الصراخ ورفضت الجلوس، فيما علق الراكب الذي نشر المقطع عبر منصة «تيك توك» قائلاً: «لقد فقدت السيطرة تماماً واضطررنا للعودة إلى البوابة لإنزالها من الطائرة».

تعامل الطاقم الجوي مع الموقف بهدوء لافت، إذ تم استدعاء عناصر الأمن في المطار، وأُعيدت الطائرة فعلياً إلى البوابة، وجرى إنزال الراكبة دون وقوع إصابات أو أي احتكاك جسدي، قبل أن تعاود الطائرة الإقلاع إلى وجهتها بعد نحو 45 دقيقة إضافية.

تصاعد حوادث «الركاب غير المنضبطين»

وتأتي هذه الحادثة في ظل ارتفاع واضح في عدد وقائع «الركاب غير المنضبطين» داخل الولايات المتحدة؛ إذ سجّلت إدارة الطيران الفيدرالية خلال 2025 أكثر من 2100 بلاغ من هذا النوع حتى الآن، يرتبط معظمها بتأخيرات طويلة، وضغوط السفر، والتوتر النفسي المتصاعد بين المسافرين.