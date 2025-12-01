في واقعة غريبة أثارت جدلاً واسعاً على الإنترنت، لجأت امرأة مسنة من مقاطعة هينان بوسط الصين إلى الإعلان عن رغبتها في العثور على «ابنة جديدة» تعتني بها بدلاً من بناتها البيولوجيات، مقابل شقة ومعاش شهري يصل إلى 3,000 يوان (حوالى 420 دولاراً).

المرأة، المعروفة بلقبها «ما»، أوضحت في برنامج تلفزيوني محلي، أن ابنتيها البيولوجيتين إحداهما ترغب في قطع العلاقة معها، بينما الأخرى مريضة ولا تستطيع الاعتناء بها. وتعاني «ما» من الربو وصعوبة في المشي لمسافة قصيرة، ما دفعها للبحث عن امرأة تستطيع مرافقتها للمواعيد الطبية والتعامل معها بالحب والدفء كأنها ابنتها.

وتخطط «ما» لمنح الابنة الجديدة إحدى شقتيها، إضافة إلى ممتلكاتها ومدخراتها التي تبلغ 400,000 يوان (56,000 دولار)، مع توقيع عقد رسمي لضمان الحقوق القانونية.

الواقعة أثارت تفاعلاً واسعاً على الإنترنت، إذ أبدى بعض المستخدمين اهتمامهم بالتقدّم، بينما أعرب آخرون عن مخاوفهم بشأن جدوى هذا الترتيب. وأوضح محامٍ محلي أن الابنة الكبرى ملزمة قانونياً بدعم والدتها، وأي شخص يوافق على أن يكون «ابنة» يجب أن يوقع اتفاقية دعم وراثي رسمية.