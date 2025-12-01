اهتزت محافظة نابل شمال شرقي تونس على وقع جريمة قتل مروعة راح ضحيتها شاب في العشرينات من عمره، إثر تعرضه لعدة طعنات بالسكين خلال خلاف حاد. الحادثة أثارت حالة من الصدمة بين الأهالي، فيما تواصل الجهات الأمنية التحقيقات لكشف ملابسات الجريمة.

ووفق التفاصيل، وقعت الجريمة ليلة السبت/الأحد في منطقة قرعة ساسي التابعة لمدينة قربة بمحافظة نابل، خلال جلسة جمعت عدداً من الشبان، حيث اندلع شجار عنيف بين القاتل والضحية، تطور إلى اعتداء باستخدام آلة حادة، أسفر عن وفاة أحد الحاضرين.

وذكرت المعطيات الأولية أن وحدات الحرس الوطني (الدرك) تمكنت من القبض على المشتبه به الرئيسي في ارتكاب الجريمة، إلى جانب توقيف أربعة أشخاص آخرين كانوا موجودين أثناء الحادث.

ولا تزال الأبحاث جارية من قبل الجهات الأمنية المختصة لكشف كافة ملابسات الحادثة وتحديد الدوافع الحقيقية التي أدت إلى وقوعها.