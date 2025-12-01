تسببت عاصفة شتوية في منطقة البحيرات العظمى بانقطاع واسع للكهرباء في ولاية ويسكونسن الأمريكية، فيما تواصل فرق الطوارئ جهودها لإعادة التيار الكهربائي إلى آلاف السكان.

واستمر إغلاق مطار دي موين في ولاية آيوا، بعد أن انزلقت طائرة تابعة لشركة «دلتا كونكشن» (السبت) إلى خارج المدرج المغطى بالجليد.

وفي ويسكونسن، أعلنت شركة وي إنرجيز عن أكثر من 6 آلاف حالة انقطاع للكهرباء، معظمها في ميلووكي وجنوب ميلووكي.

وأفاد سكان بأن خطوط الكهرباء تضررت تحت وطأة الثلوج الكثيفة والرطبة.

وقد تم إلغاء أكثر من 250 رحلة من وإلى مطار أوهير الدولي في شيكاغو. وتجاوز عدد الرحلات المتأخرة 900 رحلة، وفقاً لموقع «فلايت أوير» المتخصص في رصد حركة الطيران.