اهتزت العاصمة العراقية بغداد على وقع جريمة قتل مأساوية، بعدما أقدمت امرأة على إنهاء حياة زوجها أثناء نومه في منزلهما بمنطقة الهياكل في الغزالية غرب المدينة. الحادثة الصادمة أثارت ذهولاً واسعاً في الأوساط المحلية، فيما باشرت السلطات الأمنية التحقيقات لكشف ملابسات الجريمة وملابسات الدافع وراء هذه الواقعة.

تفاصيل الجريمة البشعة

أفاد مصدر أمني لصحف محلية بأن «الأجهزة الأمنية المختصة اعتقلت الزوجة فور ورود بلاغ بوقوع الجريمة، للتحقيق معها ومعرفة دوافعها وراء قتل زوجها».

ولا توجد إحصاءات رسمية دقيقة لعدد جرائم القتل في العراق سنوياً، إلا أن منصات التواصل الاجتماعي والصحف المحلية تتناول بين فترة وأخرى حوادث مشابهة في مختلف محافظات البلاد.

جرائم قتل عائلية

سجّل العراق في السابق جرائم قتل عائلية، بأسباب متباينة؛ ومن أبرزها حادثة وقعت قبل أيام بالعاصمة، حيث أطلق رجل كان تحت تأثير الكحول النار على عائلته، ما أسفر عن مقتل ابنته الشابة وإصابة زوجته وابنه.

كما شهدت محافظة الديوانية في وقت سابق من نوفمبر المنصرم جريمة مروعة أخرى، عندما أقدم شاب تحت تأثير المخدرات على قتل أربعة من أفراد عائلته قبل أن يتدخل شقيقه ويقتله.