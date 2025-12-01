تسلمت النيابة العسكرية المصرية ملف واقعة هتك عرض 5 أطفال في مدرسة «سيدز» بالسلام، بعد تورط 4 موظفين في الواقعة، ولا تزال إجراءات التحقيق مستمرة.

وصرح مصدر قضائي بأن النيابة العسكرية طلبت ملف القضية الخاصة بتحقيقات وقائع هتك عرض عدد من أطفال مدرسة «سيدز»، لاستكمال التحقيقات والتأكد من جميع التفاصيل المتعلقة بالحادث.

وأثارت واقعة الاعتداء على 5 أطفال في مرحلة «رياض الأطفال» (KG2) داخل مدرسة «سيدز» الدولية بالسلام جدلاً واسعاً، خصوصاً بعد تورط 4 من العاملين بالمدرسة، بينهم فرد أمن وثلاثة موظفين، في خطف الأطفال وهتك عرضهم داخل غرفة صغيرة، وتهديدهم بالإيذاء في حال إخبار ذويهم بالحادثة.

متابعة التحقيقات

وتواصل النيابة العسكرية استدعاء الأطراف والشهود كافة لاستكمال التحقيقات، وجمع الأدلة، والتحقق من تفاصيل تورط كل متهم، لضمان اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المسؤولين عن الواقعة.

في الوقت ذاته، تعمل الجهات المعنية على تقديم الدعم النفسي للأطفال المتضررين، والتنسيق مع ذويهم لضمان حمايتهم ومتابعتهم خلال مراحل التحقيق والمحاكمة.