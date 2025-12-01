سيدني.. عاصفة مفاجئة تحلّق ببيت مطاطي وتصيب 5 أطفال

شهدت منطقة برادفيلد جنوب غربي سيدني حادثة مروعة صباح (السبت)، عندما ارتفع بيت مطاطي في الهواء نتيجة عاصفة مفاجئة، ما أدى إلى إصابة خمسة أطفال. وأفادت خدمات الطوارئ بأن أربعة من الأطفال نُقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج، في حين تسبب الحادث بصدمة كبيرة بين الأهالي الذين شاهدوا الموقف الخطير. الحادث يعكس قوة الطبيعة المفاجئة ويثير التساؤلات حول سلامة الألعاب في الهواء الطلق خلال الطقس المتقلب.

بيت مطاطي يحلّق في الهواء

وأفاد مسعفون لوسائل إعلام محلية بأن الهيكل المطاطي انفصل عن الأرض جراء هبّة رياح قوية، قبل أن يندفع فوق سياج أحد المنازل المجاورة، فيما ذكرت صحيفة «ذي ديلي تلغراف» أن الأطفال قُذفوا عدة أمتار قبل سقوطهم على الأرض.

وأوضحت خدمة الإسعاف أن المصابين، الذين تراوح أعمارهم بين 9 و13 عاماً، تعرضوا لإصابات في الأكتاف والظهر، ونُقل أربعة منهم إلى مستشفى الأطفال في ويستميد وهم في حالة مستقرة تحت المراقبة.

تحقيقات الحادث

أظهرت صور من موقع الحادث البيت المطاطي الأسود منكمشاً فوق بوابة، بينما كان أفراد الطوارئ يتفقدون المكان إلى جانب منفاخ الهواء الذي بدا وقد انقلب على جانبه.

وباشرت الشرطة تحقيقاً لتحديد ظروف وقوع الحادث، في وقت لم تُصدر خدمة الإسعاف أي تعليقات إضافية. من جانبها، ذكرت الشركة المصنّعة للبيت المطاطي لصحيفة «ذي ديلي تلغراف» أن أصحاب المنزل أبلغوها بأن «رياحاً هائلة» ناجمة عن «زوبعة مفاجئة» سبقت وقوع الحادث مباشرة.

يأتي هذا الحادث بعد واقعة مماثلة في 2022، حين لقي طفل حتفه وأصيب ثمانية آخرون بعدما حملت رياح قوية بيتاً مطاطياً في الهواء خلال مهرجان بمدينة ميسلاتا في إسبانيا، ما أدى إلى سقوط الطفل خارجه.