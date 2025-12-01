في إنجاز سعودي لافت، حصل عليه طلاب المملكة، توّج ساري القحطاني وعبدالرحمن الرشيد بالمركز الأول عربياً والميدالية الفضية، في أول مشاركة لهما على المستوى العالمي ضمن مسابقة World Robot Olympiad (WRO 2025)، التي اختتمت في سنغافورة في 28 نوفمبر، بعد منافسة امتدت من 26 إلى 28 نوفمبر بمشاركة أكثر من 90 دولة. في خضم هذا النجاح، أثبت الفريق السعودي، أن طموح الشباب وقدراتهم التقنية تفوق أي حدود جغرافية.

شهدت المسابقة منافسة قوية بين فرق من مختلف القارات، لكن مشروع «روبوت مريخي ذاتي القيادة»، الذي قدّمه الطالبان سرعان ما لفت الأنظار بفضل فكرته المستقبلية وتقنياته المتطورة. فقد تم تجهيز الروبوت بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي ليكون قادراً على تحليل التربة والبيئة، وزراعة البذور، ومحاكاة ظروف الحياة خارج الأرض، وهو إعداد طموح ينفتح على إمكانات بحثية واستكشافية تتجاوز حدود الأرض.

جاءت مشاركة الفريق السعودي هذا العام نتيجة شراكة بين أكاديمية طويق ومدارس مسك، وبرعاية رسمية من وكالة الفضاء السعودية. وتم إعداد المشروع في معسكر تقني مكثف داخل مقر أكاديمية طويق، استمر أشهراً عدة، اتُّبعت خلاله منهجية تعليم تطبيقية بإشراف خبراء ومختصين، مع استخدام أدوات وتقنيات متقدمة بما يضمن توافق المشروع مع المعايير العالمية للمسابقة.

وتُعد المسابقة «WRO»، منصة عالمية سنوية تحتضن فئات عمرية متعددة من جميع أنحاء العالم، وتهدف إلى تحفيز الابتكار، من خلال بناء روبوتات ذكية قادرة على تقديم حلول مبتكرة في مختلف القطاعات. وقد مثّل الفوز السعودي طموحاً حقيقياً نحو مستقبل عربي في مجال الروبوتات والذكاء الاصطناعي.