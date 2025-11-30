في حادثة طبية لافتة، تمكن فريق من الأطباء في تركيا من استخراج عدد مذهل من الحصوات من مرارة سيدة مسنّة، في واقعة وصفها المختصون بأنها من أندر الحالات التي تمر على المستشفيات حول العالم، نظراً إلى الكمية الهائلة التي عُثر عليها داخل عضو واحد.

وبدأت القصة عندما وصلت سيدة في الـ70 من عمرها إلى مستشفى حكومي في مدينة سوما التابعة لولاية مانيسا، بعد أن ظلت تعاني لفترة طويلة من نوبات ألم حادة ومتكررة في البطن. وأظهرت الفحوصات التي أجراها الطبيب الجراح محمد بوراك كويونغو وجود حصوات انتقلت إلى القناة الصفراوية وتسببت في التهاب شديد استدعى تدخلاً عاجلاً.

وبعد تقييم حالتها، قرر الفريق الطبي إجراء عملية فورية لاستئصال المرارة، مستخدمين تقنية المنظار لتقليل المخاطر وضمان السيطرة على الالتهاب. وخلال العملية، فوجئ الجراحون بكمية ضخمة من الحصوات الصغيرة، التي تراوح حجم الواحدة منها بين 2 و3 ملليمترات.

لكن المفاجأة الأكبر ظهرت بعد محاولة عد الحصوات، إذ أدرك الأطباء أن الرقم يتجاوز قدرة الفريق البشري على الإحصاء اليدوي، ما دفعهم إلى استخدام نظام يعتمد على الذكاء الاصطناعي للحصول على نتيجة دقيقة. وقد كشف النظام وجود أكثر من 20 ألف حصوة داخل المرارة، وهو رقم وصفه الجراحون بأنه غير مسبوق في السجلات السريرية.

وأوضح الطبيب الجراح محمد بوراك كويونغو أن التحدي الأكبر لم يكن في العدد نفسه، بل في ضرورة استخراج كل الحصوات دون حدوث ثقب أو تسرب داخل تجويف البطن، مشيراً إلى أن نجاح العملية اعتمد على دقة استخدام المنظار والخبرة في التعامل مع مثل هذه الحالات النادرة.

وغادرت المريضة المستشفى بعد فترة مراقبة قصيرة، وهي في حالة صحية مستقرة، معربة عن امتنانها للفريق الطبي بعدما انتهت معاناتها الطويلة مع الألم.