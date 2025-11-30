أوقفت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية مهاجراً أفغانياً بعد تهديده بتنفيذ عملية انتحارية داخل ولاية تكساس، خلال بث مباشر على تطبيق «تيك توك»، في واقعة أثارت موجة من القلق حول أمن المدنيين.

الموقوف مهاجر أفغاني يدعى محمد داود ألكوزي، وصل إلى الولايات المتحدة في سبتمبر 2022 عبر برنامج «الترحيب بالحلفاء»، في عهد الرئيس السابق جو بايدن. وأوضحت مساعدة وزيرة الأمن الداخلي تريشا ماكلوفين أن القبض على ألكوزي تم الثلاثاء الماضي، قبل يوم واحد فقط من تنفيذ المخطط المزعوم.

ونشر ألكوزي مقطع فيديو على «تيك توك» قال فيه إنه يصنع قنبلة، وهدد بأن هدفه سيكون في منطقة فورت وورث. وأضاف خلال البث: «أنا أفغاني وأنفذ عملية انتحارية، ولا أخاف من الترحيل أو الموت». وأشار الفيديو إلى جدال بينه وبين مشاركين آخرين من نفس الجنسية، قبل أن يحدد موقعه بدقة. وسرعان ما ألقت الشرطة المحلية في تكساس بالتعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالي القبض على ألكوزي واتهمته بتوجيه تهديدات إرهابية.

وتأتي هذه الواقعة بعد هجوم سابق نفذه مهاجر أفغاني على عناصر الحرس الوطني في واشنطن، ما أسفر عن مقتل جندية وإصابة آخر بجروح خطيرة، الأمر الذي دفع إدارة ترمب إلى تعليق جميع طلبات الهجرة من المواطنين الأفغان مؤقتاً.

كما أعلنت وزارة الأمن الداخلي مراجعة جميع طلبات اللجوء التي وافقت عليها إدارة بايدن، في خطوة لتعزيز الأمن القومي.

وعلّقت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت على الحادثة، قائلة إن الأزمة الأمنية الحالية نتيجة السياسات السابقة، فيما شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على ضرورة تعليق الهجرة من جميع دول العالم الثالث حتى استعادة السيطرة على النظام الأمني بالكامل.