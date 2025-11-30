أطلقت شركة «سبيس إكس» الأمريكية الخاصة للفضاء مهمتها الجديدة «ترانسبورتر 15»، على متن الصاروخ «فالكون 9»، لنقل حمولات متعددة إلى الفضاء، ضمن برنامجها لمشاركة الرحلات.

وتم الإطلاق من قاعدة فاندنبرغ للقوات الفضائية في ولاية كاليفورنياعند الساعة الـ10:44 صباحاً بتوقيت الباسيفيك «18:44 بتوقيت غرينتش».

وأفادت الشركة بأن معزز المرحلة الأولى للصاروخ أكمل هبوطه بنجاح على منصة «بالطبع ما زلت أحبك» العائمة في الباسيفيك بعد الانفصال في رحلته رقم 30.

وتضم هذه المهمة 140 حمولة فضائية تشمل أقماراً صناعية مكعبة وصغيرة، ومركبات نقل مدارية ستقوم بنشر 13 حمولة إضافية في وقت لاحق.

وأوضحت الشركة أن جميع الحمولات تتجه نحو مدار شمسي متزامن، مشيرة إلى أن برنامجها للمشاركة في نقل الحمولات نقل حتى الآن أكثر من 1400 حمولة إلى الفضاء.