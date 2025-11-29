في تقرير صادم يعيد إشعال الجدل حول مستقبل العمل في عصر الذكاء الاصطناعي، حذّرت المؤسسة الوطنية لبحوث التعليم في بريطانيا من أن ما يصل إلى 3 ملايين وظيفة منخفضة المهارات قد تختفي في المملكة المتحدة بحلول 2035، مع توسع الاعتماد على الآلات والأنظمة الذكية في إنجاز المهمات الروتينية.

التقرير الذي يأتي ضمن برنامج بحثي يمتد لخمس سنوات تحت عنوان «المهارات الإلزامية 2035»، يعتمد على نمذجة اقتصادية طويلة الأمد لسوق العمل البريطاني، ويرجّح في الوقت نفسه إضافة نحو 2.3 مليون وظيفة جديدة، إلا أن أغلبها سيكون في المهن العليا والمتخصصة، ما يضع الملايين من أصحاب الوظائف البسيطة في مواجهة خطر البطالة المزمنة والحاجة الملحّة لإعادة التأهيل.

3 ملايين عامل أمام خطر الإقصاء

ووفقاً لجود هيلاري، أحد المؤلفين الرئيسيين للتقرير ومدير سياسات المملكة المتحدة في المؤسسة الوطنية لبحوث التعليم، فإن الوظائف الأكثر عرضة للخطر تشمل المهن الإدارية، ووظائف تشغيل الآلات، وعدداً من الحرف اليدوية مثل السباكة والكهرباء والتشغيل الآلي في المصانع.

وقال هيلاري في تصريحات لصحيفة «الغارديان» إن «الوظائف الجديدة التي نرصدها في السوق تكون في الغالب مهنية أو مساعدة مهنية.. أما العمال المزاحَمون، الـ1 إلى 3 ملايين الذين نتحدث عنهم، فيواجهون حواجز كبيرة للعودة إلى سوق العمل».

الذكاء الاصطناعي يعزز الطلب على التخصصات العليا

وتخالف الدراسة بعض التنبؤات السابقة التي ركزت على تهديد الذكاء الاصطناعي للوظائف العليا مثل البرمجة أو الاستشارات الإدارية، إذ تشير إلى أن الذكاء الاصطناعي قد يزيد الأعباء العملية على المدى القصير، ما يرفع الطلب على المهن المتخصصة في مجالات العلوم والهندسة والقانون.

لكن التقرير يحذّر في المقابل من أن 3.7 مليون عامل في بريطانيا يعانون حالياً من نقص في ستّ مهارات أساسية، من بينها المهارات الرقمية والتواصل، مع احتمال تضاعف هذا العدد إلى 7 ملايين عامل بحلول 2035 إذا لم تُعتمد برامج عاجلة للتدريب ورفع الكفاءة.

نداء لإصلاح التعليم والتدريب

ودعت المؤسسة الوطنية لبحوث التعليم، التي تأسست عام 1946 كمنظمة خيرية مستقلة متخصصة في البحوث التعليمية، إلى إصلاح شامل لأنظمة التعليم والتدريب، مع تبني مفهوم «التعلم مدى الحياة» لمواجهة الاستقطاب المتزايد في سوق العمل بين وظائف عالية المهارة ووظائف مهددة بالاندثار.

وقال هيلاري: «هناك الكثير من الحديث عن الذكاء الاصطناعي من دون محتوى حقيقي.. ربما ما نشهده الآن هو تباطؤ اقتصادي وارتفاع في التكاليف، لكن التهديد الأعمق يتمثل في التآكل المتسارع للوظائف منخفضة المهارات»، مشدداً على أن الاقتصاد البريطاني قد يشهد نمواً إجمالياً في عدد الوظائف، لكنه نمو غير متكافئ جغرافياً أو اجتماعياً.

ويأتي التقرير في وقت يعاني سوق العمل البريطاني من اضطرابات ملحوظة، مع ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب والعمال الأقل تعليماً، بما يزيد الضغط على الحكومة لإطلاق برامج واسعة النطاق لإعادة تأهيل العمالة وحمايتهم من أن يصبحوا «ضحايا جانبيين» للثورة التقنية القادمة.