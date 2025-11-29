نشرت تيفاني ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب صوراً جديدة عبر خاصية «ستوري» على حسابها في «إنستغرام»، تظهر والدها وهو يحمل ابنها ألكسندر. وعلّقت تيفاني على الصور بالقول: «الجدّ وألكسندر، العمل بجهد».

ويُعد ألكسندر المولود الأول لتيفاني من زوجها مايكل بولس، ذي الأصول اللبنانية، وهو الحفيد الـ11 للرئيس ترمب.

وتعود أصول مايكل بولس إلى عائلة لبنانية ثرية، وكان قد نشأ في نيجيريا قبل أن يُكمل دراسته في لندن. وتملك أسرته شركات كبيرة في مجالات السيارات، والبيع بالتجزئة، والبناء، مع تداول أسهمها في البورصة. ويعمل شقيقه فارس ممثلاً ومغنّي راب، ما يضيف بعداً فنياً لعائلة بولس.

يذكر أن تيفاني ترمب، ابنة مارلا مابلز زوجة ترمب الثانية، وانتقلت للعيش مع والدتها في كاليفورنيا بعد طلاق والديها، وتخرجت في جامعة بنسلفانيا عام 2016، ثم تابعت دراساتها في القانون بجامعة جورجتاون، لتجمع بين الخلفية الأكاديمية والاجتماعية.