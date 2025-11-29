ألغت شركة «إيه.إن.إيه هولدينجز» أكبر شركة طيران في اليابان (65) رحلة جوية اليوم، في أعقاب قرار إيرباص استدعاء (6) آلاف طائرة «إيه 320».
وأفادت «إيه.إن.إيه هولدينجز» أن قرارها بالإلغاء يأتي بسبب خلل بأنظمة التحكم، وهو ما أجبرها على عدم تحليق بعض الطائرات.
وتُعدُّ الشركة إلى جانب شركات تابعة لها مثل «بيتش أفييشن»، أكبر مشغل في اليابان لطائرات إيرباص أحادية الممر بما في ذلك «إيه 320».
ANA Holdings, Japan's largest airline, canceled (65) flights today following Airbus's decision to recall (6) thousand A320 aircraft.
ANA Holdings stated that its decision to cancel the flights was due to a malfunction in the control systems, which forced it to ground some of its aircraft.
The company, along with its subsidiaries such as Peach Aviation, is the largest operator of single-aisle Airbus aircraft in Japan, including the A320.