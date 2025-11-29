أكد عالم الأوبئة وعضو أكاديمية العلوم الروسية غينادي أونيشينكو أن سلالة إنفلونزا الطيور H5N5 لا تشكل خطراً على البشر، موضحاً أنها لن تنتقل إليهم بأي حال من الأحوال. وأشار إلى أن هذه السلالة ليست وبائية، رغم أن فيروسات الإنفلونزا تتغير كل عشر سنوات تقريباً وتظهر سلالات جديدة.

طبيعة الفيروس وتغيراته الجينية

أوضح أونيشينكو أن سر بقاء فيروس الإنفلونزا يكمن في قدرته العالية على تغيير شفرته الجينية بشكل جذري، ما يجعله مراوغاً بالنسبة لجهاز المناعة البشري. وأضاف أنه حتى لو تم تطوير مناعة فعالة ضد إحدى السلالات في عام معين، فإن الفيروس قد يتحور في العام التالي ليصبح غير قابل للتعرف من قبل الجهاز المناعي، مما يقلل من فعالية الأجسام المضادة السابقة.

تحذيرات دولية من مخاطر محتملة

من جانب آخر، نبه مركز التهابات الجهاز التنفسي في معهد باستور الفرنسي إلى أن فيروس إنفلونزا الطيور، المنتشر حالياً بين الطيور والدواجن، قد يتحور مستقبلاً وينتقل إلى البشر، ما قد يؤدي إلى جائحة أسوأ من جائحة فيروس كورونا. وذكرت المديرة الطبية في المركز أن البشر يمتلكون أجساماً مضادة ضد السلالات الموسمية الشائعة مثل H1 وH3، لكن لا توجد مناعة مسبقة لديهم ضد سلالة H5، مما يزيد من احتمال خطورة الفيروس إذا تحور واكتسب القدرة على الانتقال بين البشر.