«عكاظ» (واشنطن)

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن نيته العفو عن الرئيس السابق لهندوراس خوان أورلاندو هيرنانديس الذي حُكم عليه في الولايات المتحدة عام 2024 بالسجن لمدة 45 سنة لإدانته بالاتجار بالمخدرات. وكتب ترمب، في منشور على منصته «تروث سوشال»، «سأمنح عفوا كاملا ومطلقا للرئيس السابق خوان أورلاندو هيرنانديس الذي، وفق أشخاص كثر أكن لهم احتراما كبيرا، تم التعامل معه بقسوة وإجحاف كبيرين»، وذلك قبل أيام قليلة من موعد إجراء الانتخابات الرئاسية المقرّرة الأحد في البلد الواقع في أمريكا الوسطى. وكان ترمب قد أعلن في وقت سابق من الأسبوع الحالي تأييده للمرشح اليميني نصري عصفورة المنتمي لحزب «هرنانديس» في الانتخابات الرئاسية لهندوراس. يذكر أن هندوراس تعد من أكثر البلدان عنفا في أمريكا اللاتينية وذلك بسبب العصابات التي تسيطر على تجارة المخدرات والجريمة المنظمة.