كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن نيته العفو عن الرئيس السابق لهندوراس خوان أورلاندو هيرنانديس الذي حُكم عليه في الولايات المتحدة عام 2024 بالسجن لمدة 45 سنة لإدانته بالاتجار بالمخدرات. وكتب ترمب، في منشور على منصته «تروث سوشال»، «سأمنح عفوا كاملا ومطلقا للرئيس السابق خوان أورلاندو هيرنانديس الذي، وفق أشخاص كثر أكن لهم احتراما كبيرا، تم التعامل معه بقسوة وإجحاف كبيرين»، وذلك قبل أيام قليلة من موعد إجراء الانتخابات الرئاسية المقرّرة الأحد في البلد الواقع في أمريكا الوسطى. وكان ترمب قد أعلن في وقت سابق من الأسبوع الحالي تأييده للمرشح اليميني نصري عصفورة المنتمي لحزب «هرنانديس» في الانتخابات الرئاسية لهندوراس. يذكر أن هندوراس تعد من أكثر البلدان عنفا في أمريكا اللاتينية وذلك بسبب العصابات التي تسيطر على تجارة المخدرات والجريمة المنظمة.
U.S. President Donald Trump revealed his intention to grant clemency to former Honduran President Juan Orlando Hernández, who was sentenced to 45 years in prison in the United States in 2024 for drug trafficking.
Trump wrote in a post on his platform "Truth Social," "I will grant a full and complete pardon to former President Juan Orlando Hernández who, according to many people I have great respect for, has been treated very harshly and unfairly," just days before the scheduled presidential elections on Sunday in the Central American country.
Earlier this week, Trump had announced his support for right-wing candidate Nasry Asfura, a member of the "Hernández" party, in the presidential elections in Honduras.
It is worth mentioning that Honduras is one of the most violent countries in Latin America due to the gangs that control drug trafficking and organized crime.