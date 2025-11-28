كشفت مخرجة مسلسل «الكينج» للممثل المصري محمد إمام، المخرجة شيرين عادل، في تصريح خاص لـ«عكاظ»، تفاصيل الحريق الذي اندلع داخل موقع تصوير العمل في استوديو مصر بالهرم، مؤكدة عدم وقوع أي إصابات بشرية، مع استمرار التحقيقات لمعرفة سبب الحادثة.

حريق بعد انتهاء التصوير

نشب الحريق في جزء من ديكورات المسلسل داخل استوديو مصر، بعدما كانت وحدة العمل قد أنهت تصوير مشاهدها بساعات. وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى باقي أجزاء الاستوديو والمناطق المحيطة.

لا إصابات بين فريق العمل

وقالت المخرجة شيرين عادل لـ«عكاظ» إن الحريق اندلع في غياب الفنانين وفريق التصوير، موضحة أنه لم يكن أي من أفراد طاقم العمل متواجداً في موقع التصوير وقت الحادثة، وهو ما جنّب الجميع أي إصابات بشرية.

ديكور شخصية عمرو عبدالجليل

وأضافت عادل أن النيران أتلفت ديكور شقة الشخصية التي يجسدها الفنان عمرو عبدالجليل ضمن الحارة الشعبية التي تدور فيها أحداث المسلسل وتضم معظم شخصيات العمل، مشيرة إلى أن التلفيات طالت مساحة مؤثرة من الديكور المخصص للمشاهد القادمة.

التحقيقات متواصلة وتوقف مؤقت للتصوير

وأكدت مخرجة «الكينج» أن سبب الحريق ما زال مجهولاً حتى الآن، وأن الواقعة رهن تحقيقات الجهات المختصة، لافتة إلى أنها لا تزال في انتظار التقارير النهائية لتحديد حجم الخسائر بدقة. وأضافت أن استئناف التصوير متوقف مؤقتاً إلى حين الانتهاء من إعادة تجهيز وترميم الديكورات المتضررة أو إعادة بنائها.

تحرك سريع للحماية المدنية

وتلقت قوات الحماية المدنية بلاغاً عاجلاً باندلاع الحريق، لتتحرك فوراً عشرات عربات الإطفاء إلى موقع الاستوديو، حيث نجحت في محاصرة ألسنة اللهب ومنع امتدادها إلى العقارات المجاورة، وسط حالة من الفوضى والذعر في الشوارع المحيطة المزدحمة بالمركبات، قبل أن تعلن السيطرة الكاملة على النيران.