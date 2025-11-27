أوضحت مجلة Parents، أن بعض سلوكيات الوالدين العفوية تزرع القلق والشعور بالدونية لدى الطفل، وتؤثر في نمو ثقته بنفسه وعلاقته بوالديه والمجتمع.

الصراخ أو التهديد

السخرية من مظهره أو صوته

الكذب عليه أو أمامه

لتفضيل بين الإخوة علناً

تجاهل مشاعره المتكرّر