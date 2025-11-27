أوضحت مجلة Parents، أن بعض سلوكيات الوالدين العفوية تزرع القلق والشعور بالدونية لدى الطفل، وتؤثر في نمو ثقته بنفسه وعلاقته بوالديه والمجتمع.
الصراخ أو التهديد
السخرية من مظهره أو صوته
الكذب عليه أو أمامه
لتفضيل بين الإخوة علناً
تجاهل مشاعره المتكرّر
Parents magazine explained that some spontaneous behaviors of parents instill anxiety and feelings of inferiority in the child, affecting the development of their self-confidence and their relationship with their parents and society.
Yelling or threatening
Mocking their appearance or voice
Lying to them or in front of them
Publicly favoring one sibling over another
Repeatedly ignoring their feelings