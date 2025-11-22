في لحظة عفوية تحولت إلى مادّة مشتعلة على مواقع التواصل، خطف الرئيس السوري أحمد الشرع الأنظار بعد انتشار مقطع فيديو ظهر فيه وهو يمازح أحد الأطفال قائلاً له: «كن مثل أبيك وحشاً.. وزارة الدفاع شغلة ثقيلة ها»، وهي عبارة تسببت في سيْل واسع من التعليقات والانقسامات بين رواد المنصات.

جرى المشهد خلال لقاء جمع الشرع وعقيلته بعدد من الأطفال في دمشق بمناسبة اليوم العالمي للطفل، إذ استمع الرئيس إلى طموحاتهم ورؤاهم المستقبلية، قبل أن يتوقف عند طفل لافت تبين لاحقاً أنه نجل القيادي الراحل أسامة نمورة المعروف بـ «أبوعمر سراقب»، أحد أبرز قادة المعارضة المسلحة سابقاً في شمال سورية.

الفيديو انتشر كالنار في الهشيم، محققاً نسب مشاهدة قياسية خلال ساعات، خصوصاً بعد تداول اللقطات التي يظهر فيها الطفل جالساً في مقعد أحد الوزراء، ضمن فعالية هدفت لمنح الأطفال مساحة للتعبير عن أحلامهم وكأنهم في مواقع المسؤولية فعلاً.

وخلال الفعالية، أكد الرئيس الشرع حرص الدولة على «تعويض ما عاناه أطفال سورية» طوال سنوات الحرب، مشدداً على التزام الحكومة بتوفير بيئة آمنة تضمن لهم التعليم والفرص المتكافئة، وفق ما أوردته وكالة «سانا».

أما والد الطفل، أبوعمر سراقب، فقد كان أحد أبرز قادة جيش الفتح والعقل المدبّر لعمليات واسعة ضد قوات النظام قبل أن يُقتل في غارة جوية بمحافظة حلب، ما أضفى على المشهد بعداً إضافياً زاد من تفاعل الجمهور مع الفيديو.

وبين التعليقات الطريفة والتحليلات الغاضبة والتدوينات الداعمة، يواصل المقطع تصدر المنصات، في واحدة من أكثر اللحظات تفاعلاً خلال الأسابيع الأخيرة في سورية.