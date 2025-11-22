في كارثة طبيعية تُعد الأسوأ هذا العام، أعلنت وكالة إدارة الكوارث والسدود الفيتنامية، اليوم (السبت)، ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في وسط البلاد إلى 55 قتيلاً، مع 13 شخصاً ما زالوا مفقودين، وسط جهود إنقاذ مكثفة لإيجاد الناجين.

أرقام مهولة

وتأتي هذه الأرقام المهولة بعد أسبوع من الأمطار الغزيرة التي غمرت المنطقة، مما أدى إلى تدمير كلي أو جزئي لأكثر من 28 ألف منزل، وفقدان ملايين الرؤوس من الماشية، وغمر آلاف الهكتارات الزراعية.

وأغرقت الفيضانات، التي ضربت مقاطعات مثل داكلاك، وخان هوا، جيالاي، لام دونغ، ودا نانغ، أكثر من 235 ألف منزل، ودمرت نحو 950 منزلاً بالكامل، بينما يعاني أكثر من 28 ألف آخرين من أضرار جزئية شديدة.

خسائر اقتصادية تجاوزت 9 تريليونات دونغ فيتنامي

وأفادت الوكالة بأن الخسائر الاقتصادية تجاوزت 9 تريليونات دونغ فيتنامي (ما يعادل 358 مليون دولار أمريكي)، مع غمر 80 ألف هكتار من المحاصيل الزراعية وموت 3.5 مليون رأس ماشية ودواجن، مما يهدد أمن الغذاء في المنطقة الزراعية الرئيسية.

ووصف شهود عيان المشهد لوسائل إعلام فيتنامية ب«الكابوس»، إذ اضطر آلاف السكان إلى الصعود إلى أسطح منازلهم لساعات طويلة أثناء الغمر، وسط انقطاع كهرباء عن نصف مليون منزل وشركة.

وفي مدينة نها ترانغ بمقاطعة خان هوا، نشر أحد السكان صوراً على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيها عائلته جالسة على سطح منزل مغمور، قائلاً: «جلسنا على السطح منذ منتصف الليل، الأطفال والكبار، ننتظر النجدة تحت المطر الذي لا يتوقف»، كما انهار جسر معلق على نهر دا نهيم في لام دونغ، وغُلقت طرق رئيسية بسبب الانهيارات الأرضية، مما عزل القرى عن العالم الخارجي.

صندوق إغاثة طارئ

وفي رد سريع، أقرت الحكومة الفيتنامية من خلال صندوق إغاثة طارئ بقيمة 450 مليار دونغ (17.93 مليون دولار) لدعم أربع مدن ومقاطعات متضررة رئيسية: هوي، دا نانغ، كوانغ تري، وكوانغ نغاي.

وأكدت وزارة الزراعة والبيئة أن فرق الإنقاذ، بدعم من الجيش، أجلت نحو 62 ألف شخص، وتستمر في البحث عن المفقودين باستخدام قوارب وطائرات هليكوبتر، ومع توقعات بمزيد من الأمطار الغزيرة في الأيام القادمة، حذرت هيئة الأرصاد الجوية من مخاطر إضافية للفيضانات والانهيارات.

وتأتي هذه الكارثة في سياق عام 2025 الكارثي، إذ تسببت الكوارث الطبيعية في مقتل أو فقدان 305 أشخاص وخسائر تصل إلى 2.62 مليار دولار، معززة بتأثيرات التغير المناخي الذي يجعل الأحداث الجوية الأكثر تطرفاً، ودعت السلطات المحلية السكان إلى الالتزام بإرشادات السلامة، محذرة من مخاطر الاقتراب من الأنهار المنتفخة.