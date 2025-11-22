خبر لن يصدقه من لا يعانون من «الصلع»! فقد ذكر تقرير لمجموعة إيمارك الأمريكية المتخصصة في دراسة الأسواق في دول العالم أن حجم سوق زراعة شعر الرأس في السعودية سيرتفع خلال الفترة 2025-2033 من 71.56 مليون دولار في عام 2024 إلى 432.56 مليون دولار بحلول 2033، بنسبة نمو تصل إلى 22.13%. وعزا التقرير جانباً كبيراً من ذلك إلى التطور في صناعة الروبوتات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، بحيث أصبحت هناك دقة عالية جداً في غرس الشعر في الرأس.

وستكون عمليات زراعة الشعر في العيادات المتخصصة في الرياض قادرة على بلوغ نسبة نجاح تصل إلى 95%. كما سيؤدي ذلك إلى تقصير فترة التعافي من زراعة الشعر الى ما بين 3 و5 أيام. وسيؤدي أيضاً إلى إغراء عدد كبير من السياح الأجانب بالخضوع لهذه العمليات في السعودية بسبب رخص كلفتها قياساً بالبلدان الأخرى. كما أن عيادات زراعة الشعر في جدة ستستفيد كثيراً من الأجهزة الحديثة التي تقوم بتحليل الجمجمة، وتوفير المعلومات الوراثية المهمة لضمان إجراء عملية زراعة ملائمة لكل شخص بمفرده.

وتشير نماذج تحليلية إلى أن التحديث التكنولوجي في عيادات زرع الشعر ستزيد نسبة رضا العملاء بنسبة 30%، كما أن من شأن ذلك أن يحقق مستهدفات رؤية 2030 الداعية إلى التغلغل في الصحة الرقمية، بحثاً عن ابتكارات محلية سعودية خالصة.

وأشار التقرير إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي في هذه العيادات سيقلص فترة الاستشارة مع جراحي التجميل بما يصل إلى 50%، حتى أن عمليات زرع الشعر قد تتجاوز 50 ألفاً سنوياً. كما أن آليات الرقابة والمتابعة بعد العملية من خلال تطبيقات الذكاء الاصطناعي عن بُعد ستسفر عن اكتشاف أي التهابات محتملة في بداياتها في 85% من الحالات.

وخصصت المملكة في رؤية 2030 نحو 65 مليار دولار للبنية الأساسية للقطاع الصحي. وتَعتبر الرؤيةُ قطاعَ زراعة الشعر يدخل ضمن النهضة التي ستعم السياحة الصحية، فيما تقدر الجهات المختصة أن السياحة العلاجية ستستقطب مليون سائح أجنبي سنوياً بحلول العام 2030، بارتفاع من نحو 200 ألف سائح علاجي أجنبي وفق تقديرات العام 2024.

وذهب التقرير إلى أن أسعار عملية زرع الشعر في المملكة تقل عن الأسعار العالمية بما لا يقل عن 20%. وتسعى العيادات السعودية إلى تحقيق الاستدامة، من خلال استخدام روبوتات تعمل بالذكاء الاصطناعي، ما يتيح خفض استهلاك الطاقة بنحو 15%، وكانت الرياض استضافت في نوفمبر الجاري أول قمة دولية لاستعادة نمو الشعر، حضرها أكثر من 400 جرّاح. وأدى الاهتمام بزراعة شعر الرأس في مواقع التواصل الاجتماعي إلى زيادة عدد الاتصالات بنسبة 40% من رجال تراوح أعمارهم بين 25 و34 عاماً للاستفسار عن هذا الشأن في أبريل 2025. ويقول التقرير إن السعودية غدت أسرع أسواق زراعة الشعر نمواً في الشرق الأوسط.