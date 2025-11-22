كشف باحثون ألمان في جامعة بامبرغ 4 سمات نفسية متكررة يمكن رصدها لدى القتلة المتسلسلين ذوي الدوافع الجنسية، بعد تحليل بيانات وتصريحات 45 جانياً نشطوا خلال 6 عقود.

واعتمد الفريق على قاعدة بيانات Radford/FGCU التي تضم أكثر من 1,043 حالة، قبل اختيار الجناة الذين عملوا منفردين وتأكدت أهليتهم القانونية عند المحاكمة.

وأظهرت الدراسة أن السمات الأربع لا تظهر غالباً بشكل مستقل، بل تتداخل لتعكس مزيجاً معقداً من النفسية والسلوك:

التنافس المتعالي:

ظهر في 32 حالة، ويشير إلى سعي دائم لفرض التفوق وخفض قيمة الآخرين، يعكس حاجة داخلية للسيطرة والتأكيد الذاتي.

الإعجاب المتعالي:

سجل في 34 حالة، ويعبر عن اندفاع نحو ترويج الذات والسعي المستمر للإعجاب الخارجي لضمان الشعور بالأهمية.

العدائية الضعيفة:

لوحظت في 38 حالة، وتشمل شعوراً بالاضطهاد والريبة، ما يدفع صاحبها إلى تفسير المواقف على أنها تهديدات شخصية.

العزلة الضعيفة:

برزت في 26 حالة، وتتعلق بالانسحاب الاجتماعي لحماية تقدير الذات الهش، مع حساسية مفرطة تجاه الرفض.

وأكد الباحثون أن وجود هذه السمات لا يشير بشكل قاطع إلى الميل للعنف، لكنها تساعد على فهم أفضل للأنماط النفسية المعقدة التي قد تتفاعل داخل هذا النوع من الجناة.

وخلصت الدراسة إلى أن العنف الجنسي غالباً ما يتغذى على توازن دقيق بين شعور بالتفوق وهشاشة داخلية، ما يفسر تعقيد السلوك وخصوصية الدوافع في كل حالة.