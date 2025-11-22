تعرضت صانعة المحتوى الليبية خنساء مجاهد مساء أمس (الجمعة) لإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين أثناء وجودها داخل سيارتها في منطقة السراج غرب العاصمة طرابلس، ما أدى إلى مقتلها، في حادثة أثارت صدمة واسعة في ليبيا.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل آثار الرصاص على زجاج السيارة، بينما بدت خنساء مجاهد ملقاة على الأرض بعد أن فارقت الحياة، في حين لم تتضح بعد دوافع الحادثة أو الجهة المسؤولة عنها.

وأكد أحد الشهود أن خنساء مجاهد حاولت الهرب والنزول من السيارة لحظة بدء إطلاق النار، إلا أنها تعرضت لإصابات قاتلة، فيما بقيت السيارة في وضع التشغيل لوقت طويل بعد وفاتها.

وتعد خنساء مجاهد من أشهر صانعات المحتوى في ليبيا، وذات حضور قوي على مواقع التواصل الاجتماعي خصوصاً بين النساء، إلى جانب امتلاكها مشروعًا لبيع الألبسة النسائية وصالون تجميل. كما أنها زوجة معاذ المنفوخ، عضو لجنة الحوار السياسي السابق والقيادي في الزاوية.

وأشارت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحادثة كانت تستهدف زوجها معاذ المنفوخ، وأن عناصر خارج القانون تابعة لجهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية بوزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية ربما تكون متورطة.

من جانبه، أصدر وزير الداخلية عماد الطرابلسي تعليماته بفتح تحقيق شامل في الواقعة، مع تشكيل فريق عمل من المتخصصين لجمع المعلومات والتحري لضبط الجناة وإحالتهم إلى القضاء.

وفي أول ردود الفعل القانونية، قال المستشار القانوني هشام الحاراتي إن استمرار الانفلات الأمني في العاصمة هو مسؤولية الحكومة وحدها، مضيفًا أن تقاعسها عن حماية الأرواح والممتلكات يضعها تحت طائلة القانون والأخلاق.

وتسببت الحادثة في موجة استنكار واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر الليبيون عن صدمتهم وسخطهم من تكرار الجرائم دون ملاحقة مرتكبيها، خصوصاً استهداف الناشطات في البلاد.