بعد أكثر من 300 عام على غرقها في مياه البحر الكاريبي، بدأ العلماء بالكشف عن أولى الكنوز العائدة لسفينة «سان خوسيه» الشراعية الإسبانية، التي غرقت عام 1708 عقب هجوم نفذه أسطول إنجليزي.

وأعلنت السلطات الكولومبية يوم (الخميس) أن فرق البحث نجحت في استخراج مدفع و3 عملات معدنية وكأس من البورسلين، في أول عملية استعادة رسمية ضمن المسح العلمي الذي أُطلق العام الماضي لدراسة الحطام وفهم ظروف غرق السفينة.

وكان الباحثون الكولومبيون قد حددوا موقع السفينة عام 2015، وهو الاكتشاف الذي أثار لاحقًا جدلاً قانونياً ودبلوماسياً بين عدة أطراف.

وتشير التقديرات إلى أن السفينة كانت محملة بما يقرب من 11 مليون قطعة نقدية من الذهب والفضة، إلى جانب كميات من الزمرد وشحنات ثمينة أخرى جُمعت من المستعمرات الإسبانية، وقد تصل قيمتها الإجمالية إلى مليارات الدولارات في حال استعادتها بالكامل.

وصرّحت الحكومة الكولومبية بأن هدف عمليات الغوص الحالية ليس استخراج الكنوز، بل إجراء دراسة علمية دقيقة للموقع.

ويُذكر أن الحطام يقع على عمق 6000 متر في قاع البحر، ما يجعل استكشافه أحد أعقد العمليات الأثرية في أعماق المحيط.