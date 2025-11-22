سجّلت لوحة فنية للرسامة المكسيكية فريدا كاهلو رقماً قياسياً جديداً، لتصبح أغلى عمل فني أنجزته امرأة يُباع في مزاد، بعدما حققت 54.66 مليون دولار في مزاد أقيم في نيويورك مساء الخميس.

العمل، الذي يحمل عنوان «الحلم (الغرفة)»، أنجزته كاهلو عام 1940 خلال مرحلة مفصلية من حياتها، تميزت بعلاقتها المتقلبة مع الفنان دييغو ريفيرا. ويُظهر البورتريه كاهلو وهي مستلقية على سرير يبدو وكأنه يطفو في السماء، فيما يعلوها هيكل عظمي ضخم تلف ساقيه أصابع ديناميت، في مشهد يدمج بين الرمزية المكسيكية والسريالية الأوروبية.

رئيسة قسم فن أمريكا اللاتينية في دار المزادات التي نظمت البيع، آنا دي ستاسي، أوضحت أن اللوحة «تمثل مشهداً داخلياً بالغ الخصوصية، وتعكس زخارف فولكلورية من الثقافة المكسيكية اختلطت بعناصر من السريالية، رغم أن كاهلو كانت ترفض تصنيف أعمالها ضمن هذا التيار».

وتفوقت هذه اللوحة على الرقم القياسي السابق المسجل باسم الرسامة الأمريكية جورجيا أوكيف، التي بيعت إحدى لوحاتها مقابل 44.4 مليون دولار عام 2014.

وتوفيت كاهلو عام 1954 عن عمر ناهز 47 عامًا، بعد حياة شاقّة عانت فيها من مشكلات صحية متراكمة، بدأت بإصابتها بشلل الأطفال في طفولتها، وانتهت بتداعيات حادث حافلة مروع تعرضت له عام 1925، شكّل منعطفاً في حياتها وأعمالها. واعتُبر الألم والموت محورين أساسيين في إنتاجها الفني.

ويعود الهيكل العظمي الظاهر في اللوحة إلى مجسّم مشابه كانت تحتفظ به كاهلو بجوار سريرها، مصنوع من الورق المعجن، مما يضيف بعداً شخصياً آخر للعمل الذي جذب اهتماماً واسعاً في الأوساط الفنية العالمية.