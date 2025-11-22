كشفت دراسة حديثة أن تناول الطعام منفردا يمكن أن يؤثر سلبًا على صحة كبار السن، ويزيد من خطر الإصابة بسوء التغذية ومشاكل صحية أخرى مثل فقدان الوزن وضعف الكتلة العضلية.

الدراسة، التي أجراها فريق بحثي من جامعة فلندرز الأسترالية، حللت بيانات أكثر من 80 ألف شخص تبلغ أعمارهم 65 عامًا فأكثر في 12 دولة، مستندة إلى 20 دراسة دولية. وخلصت النتائج إلى أن العزلة أثناء الوجبات ترتبط بنقص في تناول البروتين، انخفاض تنوع الغذاء، وضعف الشهية، ما يؤدي إلى سوء التغذية وزيادة خطر الإصابة بهشاشة العظام.

وأوضح الفريق البحثي أن تناول الطعام لا يقتصر على كونه وسيلة لتزويد الجسم بالطاقة والعناصر الغذائية، بل يعد نشاطًا اجتماعيًا مهمًا يؤثر على الصحة النفسية والعادات الغذائية. فعندما يغيب التفاعل الاجتماعي عن المائدة، تقل احتمالات تحضير وجبات متوازنة، ويزيد الميل إلى تخطي الوجبات أو استهلاك أطعمة منخفضة القيمة الغذائية.

وبيّنت البيانات أن البروتين كان من أكثر العناصر الغذائية تأثرًا، رغم أهميته في الحفاظ على الكتلة العضلية والاستقلال الوظيفي لدى كبار السن. كما أظهرت النتائج أن تناول الطعام بمفرده يزيد من احتمالية فقدان الوزن غير المقصود.

ويؤكد الباحثون أن هذه العادة تمثل عامل خطر «قابل للتعديل»، مشيرين إلى أن دعم المبادرات التي تشجع على الوجبات المشتركة قد يكون له تأثير إيجابي كبير في تحسين صحة كبار السن وجودة تغذيتهم.